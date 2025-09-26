Эрдоган охарактеризовал свои переговоры с Трампом

Отвечая на вопросы журналистов на борту самолета по итогам визита в США, президент Эрдоган выразил удовлетворение оказанным турецкой делегации приемом в Белом доме со стороны президента США и его команды. По его словам, переговоры лидеров Турции и США позволили добиться существенного прогресса по целому ряду вопросов. Эрдоган отметил, что Турция нацелена на доведение объема товарооборота с США до 100 млрд долларов.

По его словам, в ходе переговоров лидеры Турции и США сошлись во мнениях по вопросу о необходимости прекращения огня в секторе Газа: «Встреча с Трампом была крайне важна в плане демонстрации воли к прекращению массовых убийств в Газе. Трамп озвучил необходимость установления прочного мира в Газе». Он добавил, что во встрече с Трампом было изложено видение Турции по достижению перемирия, а затем и прочного мира в Газе и во всей Палестине. «Между нами достигнут консенсус по данному вопросу», - отметил президент Турции.

Эрдоган также заявил, что Турции удалось ранее добиться ряда результатов в процессе прекращения огня в Украине и она продолжит прилагать усилия для мира: «Мы, Турция, будем продолжать борьбу до тех пор, пока не прекратится кровопролитие». По его мнению, в этой войне «проигрывают не только Россия и Украина, но там идут процессы, которые делают проигравшими всех».

Говоря о ситуации в Сирии, президент Турции подчеркнул, что террористическим организациям не может быть места в будущем этой страны: «Мировое сообщество должно предпринять шаги для обеспечения мира и стабильности в Сирии».

Президент Эрдоган назвал «закрытым» вопрос о федерации на Кипре, подчеркнув, что Анкара не намерена обсуждать данную тему.

Президент Турции также заявил о решимости защищать права его страны в Средиземноморье и заниматься там добычей ресурсов: «Турция не претендует на чьи-либо права или суверенитет, однако в то же время она полна решимости защищать свои собственные права и интересы. Наш подход к ресурсам Средиземноморья ясен, мы будем получать свою долю этих ресурсов и сотрудничать с нашими соседями, основываясь на принципе взаимной выгоды. Решительная позиция Турции приводит к перестановке баланса сил в регионе. Теперь у Турции есть голос за столом переговоров, она принимает решения и руководит процессом».

Эрдоган назвал «хорошими отношения, установленные нами с Египтом, и совместные учения наших военно-морских сил в Средиземном море после 13-летнего перерыва - это конкретные свидетельства роли Турции в обеспечении регионального мира и безопасности. Турция и Египет - две важные страны нашего региона. Прогресс в наших отношениях в последние годы достиг исторического уровня. Мы работаем над расширением сотрудничества».