USD 1.7000
EUR 1.9855
RUB 2.0247
Подписаться на уведомления
Трамп разрывает «броманс» с Путиным
Новость дня
Трамп разрывает «броманс» с Путиным

Жителям Газы включат речь Нетаньяху

14:45 177

Офис израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху планирует транслировать через громкоговорители по всему сектору Газа его выступление на Генассамблее ООН. Об этом сообщила гостелерадиокомпания Kan.

По информации ее источников, указание подготовить такую трансляцию получило Южное командование израильской армии.

Сами военные этот шаг не комментируют, ссылаясь на решение политического руководства, отмечает Kan. Канцелярия Нетаньяху от комментариев пока также воздерживается.

Нетаньяху должен выступить перед Генеральной Ассамблеей ООН в пятницу в 17:00 по Баку. Ожидается, что главной темой его речи станет ситуация в зоне палестино-израильского конфликта.

Эрдоган охарактеризовал свои переговоры с Трампом
Эрдоган охарактеризовал свои переговоры с Трампом
14:34 272
Ильхама Исмаила освободили
Ильхама Исмаила освободили
13:53 1338
Украинцы окружили россиян сразу в трех «котлах»
Украинцы окружили россиян сразу в трех «котлах» обновлено 12:42
12:42 6868
225 самолетов Boeing для Турции
225 самолетов Boeing для Турции
13:08 2268
Выборы в Молдове: «между войной и миром»
Выборы в Молдове: «между войной и миром» считают в Кишиневе
12:20 1132
Грязевой поток угрожает жителям села Лаза
Грязевой поток угрожает жителям села Лаза видео
11:57 1844
Трамп собрался добить «бумажного тигра»?
Трамп собрался добить «бумажного тигра»? известный чешский политолог комментирует для haqqin.az
10:03 3369
Важные заявления Ильхама Алиева с трибуны Генассамблеи ООН
Важные заявления Ильхама Алиева с трибуны Генассамблеи ООН новость дополнена 21:24
25 сентября 2025, 21:24 9847
ЕС накажет Россию
ЕС накажет Россию
10:48 2595
Китай вступает в войну против Украины
Китай вступает в войну против Украины первая ласточка
00:59 12132
Переговоры Трампа и Эрдогана: отличная встреча, значительный прогресс...
Переговоры Трампа и Эрдогана: отличная встреча, значительный прогресс... видео; обновлено 01:30
01:30 9532

ЭТО ВАЖНО

Эрдоган охарактеризовал свои переговоры с Трампом
Эрдоган охарактеризовал свои переговоры с Трампом
14:34 272
Ильхама Исмаила освободили
Ильхама Исмаила освободили
13:53 1338
Украинцы окружили россиян сразу в трех «котлах»
Украинцы окружили россиян сразу в трех «котлах» обновлено 12:42
12:42 6868
225 самолетов Boeing для Турции
225 самолетов Boeing для Турции
13:08 2268
Выборы в Молдове: «между войной и миром»
Выборы в Молдове: «между войной и миром» считают в Кишиневе
12:20 1132
Грязевой поток угрожает жителям села Лаза
Грязевой поток угрожает жителям села Лаза видео
11:57 1844
Трамп собрался добить «бумажного тигра»?
Трамп собрался добить «бумажного тигра»? известный чешский политолог комментирует для haqqin.az
10:03 3369
Важные заявления Ильхама Алиева с трибуны Генассамблеи ООН
Важные заявления Ильхама Алиева с трибуны Генассамблеи ООН новость дополнена 21:24
25 сентября 2025, 21:24 9847
ЕС накажет Россию
ЕС накажет Россию
10:48 2595
Китай вступает в войну против Украины
Китай вступает в войну против Украины первая ласточка
00:59 12132
Переговоры Трампа и Эрдогана: отличная встреча, значительный прогресс...
Переговоры Трампа и Эрдогана: отличная встреча, значительный прогресс... видео; обновлено 01:30
01:30 9532
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться