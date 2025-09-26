USD 1.7000
Трамп разрывает «броманс» с Путиным
Трамп разрывает «броманс» с Путиным

Папикян и Пашинян замешаны в секс-скандале

утверждают армянские СМИ
16:40 1651

Министр обороны Армении Сурен Папикян и премьер-министр Никол Пашинян замешаны в скандале, связанной с организацией предоставления секс-услуг, утверждают армянские СМИ.

В материале Аrmenia Daily говорится, что министр обороны Армении Сурен Папикян якобы возглавляет преступную империю, занимающуюся торговлей людьми, в том числе несовершеннолетними. В статье утверждается о сети элитных публичных домов, замаскированных под спа-салоны. Эта сеть действует в Армении уже более пяти лет, а ее формальным владельцем является армянская предпринимательница Жанна Саргсян.

Отмечается, что, используя свое служебное положение, Папикян якобы «не только обеспечивал прикрытие сети, но и организовывал поток клиентов из числа чиновников и сотрудников правоохранительных органов. Таким образом, он создал систему шантажа и взаимных обязательств, пронизывающую весь государственный аппарат».

Издание задается вопросом: «Могла ли такая система существовать без ведома высшего руководства страны?»

