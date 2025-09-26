USD 1.7000
Трамп разрывает «броманс» с Путиным
Трамп разрывает «броманс» с Путиным

IM Motors LS6 EREV: автомобиль будущего прибыл в Баку

Отдел информации
14:52 160

IM Motors — премиальный бренд электромобилей, основанный компаниями SAIC Motor, Zhangjiang Hi-Tech Group и Alibaba Group. Модель IM Motors LS6 EREV стала первым подключаемым гибридом марки и сразу выделилась рекордными показателями: всего за 27 минут после начала продаж в Китае было оформлено 10 000 заказов.

Главное отличие LS6 EREV от других подключаемых гибридов — его уникальная двухъядерная батарея. Совместно с CATL компания разработала систему Freevoy Max (Freevoy Dual-Power Battery), которая обеспечивает до 1500 километров пробега без дополнительной подзарядки. В ее состав входят натриевая батарея Naxtra Sodium-Ion, стабильно работающая при −40°C, и сверхбыстрая LFP-батарея Shenxing 2.0, способная зарядиться на 520 километров всего за 5 минут. Эти технологии делают LS6 EREV готовым к дальним поездкам, быстрым и безопасным.

Батарея емкостью 52 кВт·ч позволяет проехать до 370 километров в полностью электрическом режиме. Благодаря интеллектуальному шасси и поворотным задним колесам автомобиль обеспечивает комфортное и безопасное движение на любой скорости и любом дорожном покрытии. Габариты модели — 4904 / 1988 / 1669 миллиметров. Машина оснащена всеми современными системами и оборудованием.

IM Motors LS6 EREV 52 Max предлагается официальным импортером Onvolt MMC по цене 60 860 манатов с четырехлетней гарантией.

Модели IM LS7, IM LS6, IM L7 и IM L6, уже успешно продающиеся в стране и вызвавшие большой интерес у покупателей, доступны со склада официального дистрибьютора.

Компания Onvolt MMC успешно работает с 2022 года и является официальным импортером брендов Skywell, IM Motors, HiPhi и Maxus в Азербайджане.

Контактная информация: Джейхун Гаджибейли, 194

‪+994 99 440 0007.

Эрдоган охарактеризовал свои переговоры с Трампом
Эрдоган охарактеризовал свои переговоры с Трампом
14:34 278
Ильхама Исмаила освободили
Ильхама Исмаила освободили
13:53 1340
Украинцы окружили россиян сразу в трех «котлах»
Украинцы окружили россиян сразу в трех «котлах» обновлено 12:42
12:42 6873
225 самолетов Boeing для Турции
225 самолетов Boeing для Турции
13:08 2270
Выборы в Молдове: «между войной и миром»
Выборы в Молдове: «между войной и миром» считают в Кишиневе
12:20 1134
Грязевой поток угрожает жителям села Лаза
Грязевой поток угрожает жителям села Лаза видео
11:57 1849
Трамп собрался добить «бумажного тигра»?
Трамп собрался добить «бумажного тигра»? известный чешский политолог комментирует для haqqin.az
10:03 3370
Важные заявления Ильхама Алиева с трибуны Генассамблеи ООН
Важные заявления Ильхама Алиева с трибуны Генассамблеи ООН новость дополнена 21:24
25 сентября 2025, 21:24 9847
ЕС накажет Россию
ЕС накажет Россию
10:48 2596
Китай вступает в войну против Украины
Китай вступает в войну против Украины первая ласточка
00:59 12134
Переговоры Трампа и Эрдогана: отличная встреча, значительный прогресс...
Переговоры Трампа и Эрдогана: отличная встреча, значительный прогресс... видео; обновлено 01:30
01:30 9533

