IM Motors LS6 EREV: автомобиль будущего прибыл в Баку

IM Motors — премиальный бренд электромобилей, основанный компаниями SAIC Motor, Zhangjiang Hi-Tech Group и Alibaba Group. Модель IM Motors LS6 EREV стала первым подключаемым гибридом марки и сразу выделилась рекордными показателями: всего за 27 минут после начала продаж в Китае было оформлено 10 000 заказов.

Главное отличие LS6 EREV от других подключаемых гибридов — его уникальная двухъядерная батарея. Совместно с CATL компания разработала систему Freevoy Max (Freevoy Dual-Power Battery), которая обеспечивает до 1500 километров пробега без дополнительной подзарядки. В ее состав входят натриевая батарея Naxtra Sodium-Ion, стабильно работающая при −40°C, и сверхбыстрая LFP-батарея Shenxing 2.0, способная зарядиться на 520 километров всего за 5 минут. Эти технологии делают LS6 EREV готовым к дальним поездкам, быстрым и безопасным.

Батарея емкостью 52 кВт·ч позволяет проехать до 370 километров в полностью электрическом режиме. Благодаря интеллектуальному шасси и поворотным задним колесам автомобиль обеспечивает комфортное и безопасное движение на любой скорости и любом дорожном покрытии. Габариты модели — 4904 / 1988 / 1669 миллиметров. Машина оснащена всеми современными системами и оборудованием.