USD 1.7000
EUR 1.9855
RUB 2.0247
Подписаться на уведомления
Трамп разрывает «броманс» с Путиным
Новость дня
Трамп разрывает «броманс» с Путиным

Суррогатный алкоголь убивает россиян

15:02 974

В Сланцевском районе Ленинградской области РФ в результате отравления суррогатным алкоголем в сентябре погибло 19 человек, сообщают российские СМИ. Результаты лабораторных исследований подтвердили, что по меньшей мере в восьми случаях причиной смерти стало отравление метанолом. По предварительным данным, жители отравились самодельным алкоголем, купленным с рук.

Официальный представитель МВД Ирина Волк заявила, что задержан житель деревни Гостицы Сланцевского района, который подозревается «в продаже односельчанам спиртосодержащей жидкости», в результате употребления которой погибли люди. Как пишет близкий к силовикам Telegram-канал Shot, один из торговцев спиртным случайно отравил свою жену: 75-летняя Галина попробовала товар мужа и в результате была госпитализирована в крайне тяжелом состоянии.

По данным Shot, изготовители суррогата разливали его в бутылки из-под водки. Бутылки объемом 0,5 литра продавались по 100 рублей за штуку. Изготовлением самогона занималась 60-летняя учитель-дефектолог из детского сада в Сланцевском районе Ленобласти. Shot утверждает, что на протяжении десяти лет она поставляла самогон 78-летнему пенсионеру Николаю Бойцову, который и продавал его жителям деревни Гостицы. По предварительным данным, при изготовлении последней партии педагог нарушила технологию и плохо провела очистку первой фракции.

Около пяти лет назад Бойцова штрафовали на 2000 рублей за продажу алкоголя без лицензии.

Алиев бьет в колокола. А что говорит Россия?
Алиев бьет в колокола. А что говорит Россия?
16:00 1425
Какие ракеты Зеленский попросил у Трампа?
Какие ракеты Зеленский попросил у Трампа?
16:23 395
Китай вступает в войну против Украины
Китай вступает в войну против Украины первая ласточка; все еще актуально
00:59 12673
Лидер турецких националистов о НАТО, войне в Украине и создании «второго Израиля»
Лидер турецких националистов о НАТО, войне в Украине и создании «второго Израиля»
15:51 940
«Буря Аль-Акса»: хуситы готовятся к нападению на Израиль?
«Буря Аль-Акса»: хуситы готовятся к нападению на Израиль? новость дополнена
12:20 3203
В Ереване признали: Армения не может тягаться с армией Азербайджана
В Ереване признали: Армения не может тягаться с армией Азербайджана
15:32 1392
Зеленский заговорил о компромиссе
Зеленский заговорил о компромиссе обновлено 15:17
15:17 2129
Эрдоган охарактеризовал свои переговоры с Трампом
Эрдоган охарактеризовал свои переговоры с Трампом
14:34 1427
Украинцы окружили россиян сразу в трех «котлах»
Украинцы окружили россиян сразу в трех «котлах» обновлено 12:42
12:42 8150
225 самолетов Boeing для Турции
225 самолетов Boeing для Турции
13:08 3258
Выборы в Молдове: «между войной и миром»
Выборы в Молдове: «между войной и миром» считают в Кишиневе
12:20 1399

ЭТО ВАЖНО

Алиев бьет в колокола. А что говорит Россия?
Алиев бьет в колокола. А что говорит Россия?
16:00 1425
Какие ракеты Зеленский попросил у Трампа?
Какие ракеты Зеленский попросил у Трампа?
16:23 395
Китай вступает в войну против Украины
Китай вступает в войну против Украины первая ласточка; все еще актуально
00:59 12673
Лидер турецких националистов о НАТО, войне в Украине и создании «второго Израиля»
Лидер турецких националистов о НАТО, войне в Украине и создании «второго Израиля»
15:51 940
«Буря Аль-Акса»: хуситы готовятся к нападению на Израиль?
«Буря Аль-Акса»: хуситы готовятся к нападению на Израиль? новость дополнена
12:20 3203
В Ереване признали: Армения не может тягаться с армией Азербайджана
В Ереване признали: Армения не может тягаться с армией Азербайджана
15:32 1392
Зеленский заговорил о компромиссе
Зеленский заговорил о компромиссе обновлено 15:17
15:17 2129
Эрдоган охарактеризовал свои переговоры с Трампом
Эрдоган охарактеризовал свои переговоры с Трампом
14:34 1427
Украинцы окружили россиян сразу в трех «котлах»
Украинцы окружили россиян сразу в трех «котлах» обновлено 12:42
12:42 8150
225 самолетов Boeing для Турции
225 самолетов Boeing для Турции
13:08 3258
Выборы в Молдове: «между войной и миром»
Выборы в Молдове: «между войной и миром» считают в Кишиневе
12:20 1399
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться