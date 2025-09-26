Суррогатный алкоголь убивает россиян

В Сланцевском районе Ленинградской области РФ в результате отравления суррогатным алкоголем в сентябре погибло 19 человек, сообщают российские СМИ. Результаты лабораторных исследований подтвердили, что по меньшей мере в восьми случаях причиной смерти стало отравление метанолом. По предварительным данным, жители отравились самодельным алкоголем, купленным с рук.

Официальный представитель МВД Ирина Волк заявила, что задержан житель деревни Гостицы Сланцевского района, который подозревается «в продаже односельчанам спиртосодержащей жидкости», в результате употребления которой погибли люди. Как пишет близкий к силовикам Telegram-канал Shot, один из торговцев спиртным случайно отравил свою жену: 75-летняя Галина попробовала товар мужа и в результате была госпитализирована в крайне тяжелом состоянии.

По данным Shot, изготовители суррогата разливали его в бутылки из-под водки. Бутылки объемом 0,5 литра продавались по 100 рублей за штуку. Изготовлением самогона занималась 60-летняя учитель-дефектолог из детского сада в Сланцевском районе Ленобласти. Shot утверждает, что на протяжении десяти лет она поставляла самогон 78-летнему пенсионеру Николаю Бойцову, который и продавал его жителям деревни Гостицы. По предварительным данным, при изготовлении последней партии педагог нарушила технологию и плохо провела очистку первой фракции.

Около пяти лет назад Бойцова штрафовали на 2000 рублей за продажу алкоголя без лицензии.