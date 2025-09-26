Умер Тигран Кеосаян

На 60-м году жизни умер российский режиссер и телеведущий Тигран Кеосаян.

О его кончине сообщила в своем Telegram-канале супруга, главный редактор RT Маргарита Симоньян.

«Сегодня ночью Тигран ушел к Создателю», — написала она.