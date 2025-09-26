USD 1.7000
Трамп разрывает «броманс» с Путиным
Новость дня
Трамп разрывает «броманс» с Путиным

Как Бакинский метрополитен решил проблему с давками?

видео
15:44 1428

В первый учебный день прошлого года Бакинский метрополитен перевез рекордное число пассажиров, и образовавшаяся давка стала одной из главных тем обсуждения. На всех станциях, особенно на «28 Мая», скопление людей достигло уровня, ограничивающего их передвижение.

В этом же году зарегистрировано аналогичное количество пассажиров — 891 856 человек, но результат оказался иным. Как же Бакинскому метрополитену удалось избежать давок на станциях?

Таким было 15 сентября 2024 года

По полученной информации, метрополитен, работавший в усиленном режиме, применил особый подход к регулированию пассажиропотока. На станции с наибольшим скоплением людей направлялись пустые поезда, что позволило разгрузить платформы. Этот метод существенно помог снизить плотность пассажиров на станциях.

Наибольшую роль сыграл новый график движения, впервые внедренный в истории метрополитена. Так, на участке «28 Мая — Ахмедлы» в часы пик интервал между поездами был сокращен до 1 минуты 45 секунд. Это означает, что за один час с одной станции в обоих направлениях отправлялись 34 поезда. В результате пассажиры были доставлены к месту назначения быстрее и безопаснее.

Этот шаг по улучшению качества обслуживания стал вторым крупным достижением метрополитена за год. Напомним, в мае текущего года благодаря техническим усовершенствованиям интервал был сокращен до 1 минуты 52 секунд, что позволило ежедневно перевозить дополнительно более 19 тысяч пассажиров. Теперь же благодаря дополнительным мерам удалось еще больше ускорить движение в часы пик. Учитывая, что максимальная вместимость одного поезда составляет 1600 человек, по новому графику в течение 4,5 часа пиковой нагрузки удалось перевезти дополнительно около 28 800 пассажиров.

15 сентября 2024 года

Несмотря на то что представители метрополитена обещают, что благодаря этим нововведениям годовой объем перевозок может увеличиться более чем на 13 миллионов человек, настоящая выгода для пассажиров заключается не в росте цифр, а в более комфортной и бесперебойной организации движения. Хотя Бакинский метрополитен продолжает работать с устаревшими технологиями, в настоящее время ведется серьезная работа по внедрению графика движения, соответствующего современным системам, и поэтапному совершенствованию. Тем не менее, чтобы оправдать все ожидания пассажиров, предстоит еще многое сделать.

На сегодняшний день главными задачами для бакинского метро остаются увеличение числа станций, нормализация температуры воздуха в поездах и на станциях, а главное — полное внедрение системы кондиционирования во всех составах, что особенно актуально летом, когда пассажиры чаще всего жалуются на жару.

Таким образом, внедрив новшества в свою работу, Бакинский метрополитен сумел в этот раз предотвратить давки на станциях. Теперь главный вопрос — удастся ли в последующие годы с таким же успехом решить проблему прохлады на станциях и кондиционирования в поездах? Если эти проблемы также будут устранены, бакинское метро сможет стать не только самым любимым видом общественного транспорта для горожан, но и одной из самых комфортных транспортных сетей столицы, 

На видеокадрах 15 сентября 2025 года

