USD 1.7000
EUR 1.9855
RUB 2.0247
В Ереване признали: Армения не может тягаться с армией Азербайджана

15:32 1396

Армения не может соперничать по уровню военных расходов с Азербайджаном и Турцией, которая имеет вторую армию в НАТО. Об этом заявил спикер армянского парламента Ален Симонян.

«Главное в данном случае – рациональное использование средств», – сказал Симонян.

По его словам, сокращение военного бюджета страны не вызвано каким-либо «требованием со стороны».

«Во-первых, ни от кого не поступало такого требования. Во-вторых, все решения, все реформы обусловлены интересами нашей страны», – подчеркнул спикер.

Симонян также отметил, что не видит необходимости в проведении внеочередных выборов в стране. По его мнению, причина этого заключается в том, что оппозиция не готова к этому. Все оппозиционеры знают, что проиграют и не изберутся в парламент, отметил спикер.

Накануне правительство Армении одобрило проект государственного бюджета на 2026 год, в котором предусмотрено сокращение оборонных расходов почти на 16% – до 560 млрд драмов (около $1,46 млрд). 21 августа армянский премьер-министр Никол Пашинян заявил, что в 2026 году существенного увеличения оборонных расходов не планируется. При этом он подчеркнул, что власти продолжат оперативно отслеживать и анализировать ситуацию.

Алиев бьет в колокола. А что говорит Россия?
Алиев бьет в колокола. А что говорит Россия?
16:00 1433
Какие ракеты Зеленский попросил у Трампа?
Какие ракеты Зеленский попросил у Трампа?
16:23 400
Китай вступает в войну против Украины
Китай вступает в войну против Украины первая ласточка; все еще актуально
00:59 12674
Лидер турецких националистов о НАТО, войне в Украине и создании «второго Израиля»
Лидер турецких националистов о НАТО, войне в Украине и создании «второго Израиля»
15:51 945
«Буря Аль-Акса»: хуситы готовятся к нападению на Израиль?
«Буря Аль-Акса»: хуситы готовятся к нападению на Израиль? новость дополнена
12:20 3205
В Ереване признали: Армения не может тягаться с армией Азербайджана
В Ереване признали: Армения не может тягаться с армией Азербайджана
15:32 1397
Зеленский заговорил о компромиссе
Зеленский заговорил о компромиссе обновлено 15:17
15:17 2136
Эрдоган охарактеризовал свои переговоры с Трампом
Эрдоган охарактеризовал свои переговоры с Трампом
14:34 1429
Украинцы окружили россиян сразу в трех «котлах»
Украинцы окружили россиян сразу в трех «котлах» обновлено 12:42
12:42 8155
225 самолетов Boeing для Турции
225 самолетов Boeing для Турции
13:08 3259
Выборы в Молдове: «между войной и миром»
Выборы в Молдове: «между войной и миром» считают в Кишиневе
12:20 1400

ЭТО ВАЖНО

