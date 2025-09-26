В Ереване признали: Армения не может тягаться с армией Азербайджана

Армения не может соперничать по уровню военных расходов с Азербайджаном и Турцией, которая имеет вторую армию в НАТО. Об этом заявил спикер армянского парламента Ален Симонян.

«Главное в данном случае – рациональное использование средств», – сказал Симонян.

По его словам, сокращение военного бюджета страны не вызвано каким-либо «требованием со стороны».

«Во-первых, ни от кого не поступало такого требования. Во-вторых, все решения, все реформы обусловлены интересами нашей страны», – подчеркнул спикер.

Симонян также отметил, что не видит необходимости в проведении внеочередных выборов в стране. По его мнению, причина этого заключается в том, что оппозиция не готова к этому. Все оппозиционеры знают, что проиграют и не изберутся в парламент, отметил спикер.

Накануне правительство Армении одобрило проект государственного бюджета на 2026 год, в котором предусмотрено сокращение оборонных расходов почти на 16% – до 560 млрд драмов (около $1,46 млрд). 21 августа армянский премьер-министр Никол Пашинян заявил, что в 2026 году существенного увеличения оборонных расходов не планируется. При этом он подчеркнул, что власти продолжат оперативно отслеживать и анализировать ситуацию.