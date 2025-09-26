В Кремле рассказали, что будет делать Турция

Турция продолжит выгодную для себя торговлю с Россией по ряду товаров. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал заявление американского президента Дональда Трампа о том, что Анкара откажется от российского газа.

«Турецкий поток» работает на полную мощность. «Голубой поток» работает на полную мощность», – сказал Песков.

По его словам, Россия продолжает торгово-экономическое взаимодействие с Турцией.

«Это суверенное государство, которое само принимает решение, в каких областях сотрудничать с нами. И если какие-то виды торговли какими-то товарами представляются турецкой стороне выгодными, то турецкая сторона будет это продолжать делать», – указал представитель Кремля.