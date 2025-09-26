USD 1.7000
Трамп разрывает «броманс» с Путиным
Новость дня
Трамп разрывает «броманс» с Путиным

В Кремле рассказали, что будет делать Турция

15:52 870

Турция продолжит выгодную для себя торговлю с Россией по ряду товаров. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал заявление американского президента Дональда Трампа о том, что Анкара откажется от российского газа.

«Турецкий поток» работает на полную мощность. «Голубой поток» работает на полную мощность», – сказал Песков.

По его словам, Россия продолжает торгово-экономическое взаимодействие с Турцией.

«Это суверенное государство, которое само принимает решение, в каких областях сотрудничать с нами. И если какие-то виды торговли какими-то товарами представляются турецкой стороне выгодными, то турецкая сторона будет это продолжать делать», – указал представитель Кремля.

Алиев бьет в колокола. А что говорит Россия?
Алиев бьет в колокола. А что говорит Россия?
16:00 1435
Какие ракеты Зеленский попросил у Трампа?
Какие ракеты Зеленский попросил у Трампа?
16:23 404
Китай вступает в войну против Украины
Китай вступает в войну против Украины первая ласточка; все еще актуально
00:59 12674
Лидер турецких националистов о НАТО, войне в Украине и создании «второго Израиля»
Лидер турецких националистов о НАТО, войне в Украине и создании «второго Израиля»
15:51 945
«Буря Аль-Акса»: хуситы готовятся к нападению на Израиль?
«Буря Аль-Акса»: хуситы готовятся к нападению на Израиль? новость дополнена
12:20 3205
В Ереване признали: Армения не может тягаться с армией Азербайджана
В Ереване признали: Армения не может тягаться с армией Азербайджана
15:32 1398
Зеленский заговорил о компромиссе
Зеленский заговорил о компромиссе обновлено 15:17
15:17 2140
Эрдоган охарактеризовал свои переговоры с Трампом
Эрдоган охарактеризовал свои переговоры с Трампом
14:34 1432
Украинцы окружили россиян сразу в трех «котлах»
Украинцы окружили россиян сразу в трех «котлах» обновлено 12:42
12:42 8157
225 самолетов Boeing для Турции
225 самолетов Boeing для Турции
13:08 3259
Выборы в Молдове: «между войной и миром»
Выборы в Молдове: «между войной и миром» считают в Кишиневе
12:20 1400

