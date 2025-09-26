USD 1.7000
Трамп разрывает «броманс» с Путиным
Трамп разрывает «броманс» с Путиным

Лидер турецких националистов о НАТО, войне в Украине и создании «второго Израиля»

Лидер ультраправой Партии националистического движения (MHP) Девлет Бахчели прокомментировал выдвинутую ранее идею альянса Турции, России и Китая (ТРЧ). В интервью близкой к партии газете Türkgün он заявил, что если НАТО игнорирует интересы Анкары, то Турции «пришло время смотреть в обе стороны».

По его словам, членство в НАТО не должно ограничиваться лишь защитой от возможных нападений внутри блока. Он отметил, что некоторые союзники «игнорируют жизненно важные приоритеты» Турции, а в обществе нарастает реакция на это.

Бахчели подчеркнул, что у Турции существуют «неотложные потребности в сфере безопасности». Он обратил внимание на нестабильность в регионе, связав ее с действиями США, Запада и Израиля в Сирии, где, по его словам, предпринимаются попытки «создать второй Израиль».

Лидер MHP также заявил, что правительство Израиля ведет себя агрессивно по отношению к шести государствам одновременно — Палестине, Ливану, Йемену, Ирану, Сирии и Катару. По его словам, США во главе с Дональдом Трампом оказывают Израилю полную поддержку.

Бахчели напомнил о продолжающейся войне между Россией и Украиной, отметив, что Анкара заинтересована в ее скорейшем завершении. Он подчеркнул, что Турция «исторически проявляла внимание к положению угнетенных народов» и готова действовать «исходя из собственной исторической миссии».

По мнению политика, глобальное производство сместилось в сторону Азии, а Россия, несмотря на потрясения, сохраняет позиции «военной и политической силы». В центре Евразии он выделил Тюркский мир и Организацию тюркских государств, которая может стать важным актором в международных процессах.

Бахчели заявил, что в условиях усиливающейся конкуренции между Западом, Россией и Китаем Турция должна рассматривать возможность многостороннего сотрудничества с Москвой и Пекином на равноправной основе.

Он отметил, что при сохранении глобальной нестабильности сотрудничество в экономике и политике может неизбежно приобрести и военно-безопасное измерение.

По словам Бахчели, если НАТО не выполняет свои задачи по защите интересов Турции, а союзники игнорируют ее приоритеты, «пришло время для страны смотреть в обе стороны».

