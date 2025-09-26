Алиев бьет в колокола. А что говорит Россия?

Накануне президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе выступления на Генеральной Ассамблее ООН затронул проблему, которая представляет серьезную угрозу не только для стран региона, но и для государств, находящихся далеко за его пределами, — стремительное обмеление Каспийского моря. Он также указал на основную причину происходящего. Как заявил глава государства, главным фактором резкого снижения уровня воды в Каспии является экологическая ситуация, а не изменение климата. «Сегодня положение гораздо хуже, чем год назад. Каспий стремительно мелеет, и последствия этого могут быть непредсказуемыми», — отметил азербайджанский лидер, подчеркнув, что остановить разрушение экосистемы можно только совместными усилиями прикаспийских стран. Алиев напомнил, что впервые поднял этот вопрос три года назад на саммите прикаспийских государств. С тех пор, по его словам, ситуация лишь ухудшилась.

Следует отметить, что устойчивое снижение уровня воды в Каспии и вызванные этим социально-экономические и экологические проблемы вызывают тревогу не только у специалистов стран региона, но и на международном уровне. Так, всего несколько дней назад британский биолог из Лидского университета, бывший консультант Программы ООН по окружающей среде (UNEP) по защите каспийских тюленей Саймон Гудман опубликовал статью в издании The Conversation, в которой подробно проанализировал причины происходящего и угрозы, с которыми могут столкнуться страны региона. По его словам, уже сейчас в мелководной северной части моря образуются солончаковые болотистые зоны, где не выживает ни одно живое существо. Местные и международные эксперты называют две основные причины падения уровня воды в Каспии: стремительное строительство плотин на питающих море реках, резкий рост использования их вод для сельскохозяйственных и промышленных нужд, а также глобальные климатические изменения. Как известно, главным источником питания Каспия является река Волга, на долю которой приходится более 80 процентов воды, поступающей в море. За последние годы на Волге было построено множество плотин, а объемы ее использования для орошения сельхозугодий вдоль реки резко возросли. В результате уровень воды в реке значительно снизился, и в засушливые летние месяцы ее воды порой вовсе не достигают Каспия. Это экологическая проблема, напрямую не связанная с глобальным изменением климата, а возникшая в результате хозяйственной деятельности на территории России. Президент Азербайджана в своем выступлении в ООН дипломатично, но достаточно ясно указал именно на этот аспект. К экологической проблеме, вызванной неупорядоченным использованием вод, питающих Волгу и Каспий, все активнее привлекают внимание и казахстанские специалисты. Как сообщает телеканал 24KZ, уровень Каспийского моря стабильно снижается уже почти двадцать лет. По данным «Казгидромета», с 2006 года он падает в среднем на два сантиметра в год. Причины — сочетание климатических и антропогенных факторов.

Почти все крупные реки, питающие Каспий, были зарегулированы еще в 1970-х годах: на них построили плотины и водохранилища. Сейчас в море поступает лишь около 300 кубических километров воды в год — этого недостаточно. Дополнительное влияние оказывает глобальное потепление: средняя температура в казахстанской части Каспия растет быстрее, чем в среднем по планете. Последствия уже ощутимы — мелеют протоки, меняется линия берега, страдают морские экосистемы. Эколог и основатель движения Save The Caspian Sea Вадим Ни отмечает, что критическая отметка уровня Каспия по Балтийской системе — минус 28,5 метра. Сейчас уровень почти на метр ниже, и за все время инструментальных наблюдений он никогда не опускался так низко. «Теряя уровень воды, мы теряем важнейшие участки, необходимые для жизни фауны Каспийского моря. Мы теряем рыбу, теряем животный мир. И это происходит быстрее, чем само обмеление», — говорит эксперт. Согласно расчетам казахстанских ученых из РГП «Казгидромет», устойчивое снижение уровня Каспия продолжится до 2050 года. Прогнозы показывают, что к 2030 году уровень может достичь минус 30 метров, а к 2050 году — приблизиться к минус 34 метрам. Специалисты подчеркивают: до 85 процентов воды в Каспий поступает из Волги — главного источника питания моря. Однако из-за климатических изменений осадки все чаще выпадают севернее, а течение реки сдерживают десятки водохранилищ. Все это ускоряет процесс обмеления.

Для сохранения экосистемы движение Save The Caspian Sea представило проект резолюции «10 шагов по спасению Каспия». Документ предлагает совместные действия стран региона, развитие научных исследований и обмен данными. Следует отметить, что социально-экономические и экологические последствия обмеления Каспия сегодня особенно остро ощущаются в Казахстане. Наряду с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, проблему поднимает на международных площадках и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. На днях он выступил с тревожным заявлением о ситуации на Каспии на саммите Шанхайской организации сотрудничества, прошедшем в Китае. Вадим Ни считает, что, если главы государств поднимают проблему обмеления Каспия на международных площадках, это означает: масштаб происходящего требует серьезного осмысления. По мнению специалистов, для спасения Каспийского моря необходимо сбалансировать использование вод, питающих его рек — прежде всего Волги. Согласно расчетам, чтобы стабилизировать уровень моря, объем воды, поступающей в него, должен быть увеличен как минимум до 430 кубических километров в год. Иными словами, судьба Каспия в значительной степени зависит от России.