Драматический авиаинцидент над Азербайджаном

По данным источника портала, рейс SQ325 первоначально вылетел из аэропорта Франкфурта в 21:56 по центральноевропейскому летнему времени, начав 12-часовой перелет в Сингапур. Airbus A380 набрал высоту 35 000 футов (10 250 метров), пролетев над Чехией, Словакией, Венгрией, Румынией и Турцией без каких-либо сообщений о проблемах. Однако во время полета на высоте 31 000 футов (9100 метров) над воздушным пространством Азербайджана экипаж обнаружил потенциальную механическую неисправность. По какой-то причине экипаж не стал выбирать Международный аэропорт Гейдар Алиев в Баку для совершения аварийной посадки и принял решение вернуть самолет во Франкфурт.

Аварийная посадка произошла почти через девять часов после полета. Рейс SQ325 вылетел из Франкфурта в 21:56 по центральноевропейскому летнему времени 25 сентября 2025 года и вернулся примерно через 8 часов 55 минут, приземлившись во Франкфурте около 06:51 по центральноевропейскому летнему времени 26 сентября. Этот неожиданный поворот оставил пассажиров в растерянности относительно дальнейших действий.

Аварийная посадка в аэропорту Франкфурта дезориентировала пассажиров и вызвала у них неудобства. Франкфурт, один из самых загруженных аэропортов Европы, столкнулся со значительными задержками рейсов, из-за чего пассажиры отчаянно пытались найти информацию о своих последующих рейсах.

Хотя Singapore Airlines подтвердила инцидент, подробностей о точном числе пассажиров на борту не было предоставлено. Авиакомпания лишь сообщила о задержке рейса, не указав никакой информации о том, когда самолет сможет снова вылететь. Singapore Airlines не раскрывает точную механическую проблему, приведшую к аварийной посадке. Правила безопасности предписывают, что при подозрении на механическую неисправность во время полета авиакомпании ставят безопасность пассажиров на первое место, даже если это требует изменения маршрута. Стандартным протоколом в авиации при возникновении подобных проблем является возврат в ближайший безопасный аэропорт.