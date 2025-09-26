USD 1.7000
EUR 1.9855
RUB 2.0247
Подписаться на уведомления
Трамп разрывает «броманс» с Путиным
Новость дня
Трамп разрывает «броманс» с Путиным

Драматический авиаинцидент над Азербайджаном

Отдел информации
16:16 1301

25 сентября в воздушном пространстве Азербайджана произошел драматический авиаинцидент. Портал Travel and Tour World сообщает, что на пассажирском самолете Airbus A380 (регистрационный номер 9V-SKU) авиакомпании Singapore Airlines, следовавшем из Франкфурта в Сингапур, возникла техническая неисправность.

По данным источника портала, рейс SQ325 первоначально вылетел из аэропорта Франкфурта в 21:56 по центральноевропейскому летнему времени, начав 12-часовой перелет в Сингапур. Airbus A380 набрал высоту 35 000 футов (10 250 метров), пролетев над Чехией, Словакией, Венгрией, Румынией и Турцией без каких-либо сообщений о проблемах. Однако во время полета на высоте 31 000 футов (9100 метров) над воздушным пространством Азербайджана экипаж обнаружил потенциальную механическую неисправность. По какой-то причине экипаж не стал выбирать Международный аэропорт Гейдар Алиев в Баку для совершения аварийной посадки и принял решение вернуть самолет во Франкфурт.

Аварийная посадка произошла почти через девять часов после полета. Рейс SQ325 вылетел из Франкфурта в 21:56 по центральноевропейскому летнему времени 25 сентября 2025 года и вернулся примерно через 8 часов 55 минут, приземлившись во Франкфурте около 06:51 по центральноевропейскому летнему времени 26 сентября. Этот неожиданный поворот оставил пассажиров в растерянности относительно дальнейших действий.

Аварийная посадка в аэропорту Франкфурта дезориентировала пассажиров и вызвала у них неудобства. Франкфурт, один из самых загруженных аэропортов Европы, столкнулся со значительными задержками рейсов, из-за чего пассажиры отчаянно пытались найти информацию о своих последующих рейсах.

Хотя Singapore Airlines подтвердила инцидент, подробностей о точном числе пассажиров на борту не было предоставлено. Авиакомпания лишь сообщила о задержке рейса, не указав никакой информации о том, когда самолет сможет снова вылететь. Singapore Airlines не раскрывает точную механическую проблему, приведшую к аварийной посадке. Правила безопасности предписывают, что при подозрении на механическую неисправность во время полета авиакомпании ставят безопасность пассажиров на первое место, даже если это требует изменения маршрута. Стандартным протоколом в авиации при возникновении подобных проблем является возврат в ближайший безопасный аэропорт.

Алиев бьет в колокола. А что говорит Россия?
Алиев бьет в колокола. А что говорит Россия?
16:00 1445
Какие ракеты Зеленский попросил у Трампа?
Какие ракеты Зеленский попросил у Трампа?
16:23 409
Китай вступает в войну против Украины
Китай вступает в войну против Украины первая ласточка; все еще актуально
00:59 12674
Лидер турецких националистов о НАТО, войне в Украине и создании «второго Израиля»
Лидер турецких националистов о НАТО, войне в Украине и создании «второго Израиля»
15:51 950
«Буря Аль-Акса»: хуситы готовятся к нападению на Израиль?
«Буря Аль-Акса»: хуситы готовятся к нападению на Израиль? новость дополнена
12:20 3206
В Ереване признали: Армения не может тягаться с армией Азербайджана
В Ереване признали: Армения не может тягаться с армией Азербайджана
15:32 1400
Зеленский заговорил о компромиссе
Зеленский заговорил о компромиссе обновлено 15:17
15:17 2143
Эрдоган охарактеризовал свои переговоры с Трампом
Эрдоган охарактеризовал свои переговоры с Трампом
14:34 1437
Украинцы окружили россиян сразу в трех «котлах»
Украинцы окружили россиян сразу в трех «котлах» обновлено 12:42
12:42 8160
225 самолетов Boeing для Турции
225 самолетов Boeing для Турции
13:08 3260
Выборы в Молдове: «между войной и миром»
Выборы в Молдове: «между войной и миром» считают в Кишиневе
12:20 1400

ЭТО ВАЖНО

Алиев бьет в колокола. А что говорит Россия?
Алиев бьет в колокола. А что говорит Россия?
16:00 1445
Какие ракеты Зеленский попросил у Трампа?
Какие ракеты Зеленский попросил у Трампа?
16:23 409
Китай вступает в войну против Украины
Китай вступает в войну против Украины первая ласточка; все еще актуально
00:59 12674
Лидер турецких националистов о НАТО, войне в Украине и создании «второго Израиля»
Лидер турецких националистов о НАТО, войне в Украине и создании «второго Израиля»
15:51 950
«Буря Аль-Акса»: хуситы готовятся к нападению на Израиль?
«Буря Аль-Акса»: хуситы готовятся к нападению на Израиль? новость дополнена
12:20 3206
В Ереване признали: Армения не может тягаться с армией Азербайджана
В Ереване признали: Армения не может тягаться с армией Азербайджана
15:32 1400
Зеленский заговорил о компромиссе
Зеленский заговорил о компромиссе обновлено 15:17
15:17 2143
Эрдоган охарактеризовал свои переговоры с Трампом
Эрдоган охарактеризовал свои переговоры с Трампом
14:34 1437
Украинцы окружили россиян сразу в трех «котлах»
Украинцы окружили россиян сразу в трех «котлах» обновлено 12:42
12:42 8160
225 самолетов Boeing для Турции
225 самолетов Boeing для Турции
13:08 3260
Выборы в Молдове: «между войной и миром»
Выборы в Молдове: «между войной и миром» считают в Кишиневе
12:20 1400
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться