И Мадагаскар заполыхал

Власти Мадагаскара ввели в столице Антананариву ночной комендантский час после того, как мирный протест местных жителей перерос в беспорядки и столкновения с полицией. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на национальные силы безопасности.

Силовики объяснили введение комендантского часа необходимостью защитить население и его имущество. Ограничения будут действовать до восстановления общественного порядка.

В четверг, 25 сентября, несмотря на запрет полиции на проведение митингов, тысячи жителей Антананариву вышли на улицы, выражая недовольство частыми перебоями с электроэнергией и нехваткой воды.

«Нам нужна вода, нам нужно электричество», — скандировали демонстранты, рассказал Reuters очевидец.

По его словам, мирный марш вскоре перерос в уличные беспорядки, в ходе которых протестующие, преимущественно молодежь, разграбили и подожгли торговый центр, а также дома двух депутатов. Для разгона демонстрантов полиция использовала слезоточивый газ. Чтобы защититься от силовиков, молодежь забаррикадировала несколько дорог горящими шинами и камнями. Кроме того, они подожгли несколько станций новой канатной дороги в городе, сообщает ABC News.

По информации телеканала, протесты начали набирать силу в соцсетях несколько дней назад, а координация происходила преимущественно через Facebook.

Примечательно, что беспорядки распространились не только на столицу, но и на ряд провинций островного государства. Известны случаи разгрома офисов национальной водо- и электроэнергетической компании.

8 и 9 сентября в Непале вспыхнули протесты против коррупции и решения властей заблокировать большинство крупнейших соцсетей. Организаторы демонстраций называли их «протестом поколения Z» из-за возраста большинства участников акций. Митинги переросли в беспорядки и столкновения с полицией. Погиб 51 человек, более 1,3 тысячи получили различные травмы. В итоге правительство отменило блокировку соцсетей, премьер-министр Кей-Пи Шарма Оли ушел в отставку.

В прошлое воскресенье, 21 сентября, в столице Филиппин Маниле также вспыхнули протесты. Тысячи людей вышли на улицы, когда стало известно о разоблачении многомиллиардной коррупционной схемы. Власти страны годами присваивали деньги, выделяемые на инфраструктурные проекты для борьбы с наводнениями. Местные СМИ сообщают, что около 40 полицейских пострадали в столице в результате беспорядков. По данным полиции, митингующие метали в полицейских бутылки, краску и камни. Всего задержаны 17 человек, которых подозревают в нарушении общественного порядка – им предъявлены обвинения в метании камней и поджоге грузовика.