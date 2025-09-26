USD 1.7000
Трамп разрывает «броманс» с Путиным
Трамп разрывает «броманс» с Путиным

Какие ракеты Зеленский попросил у Трампа?

16:23 414

Президент Украины Владимир Зеленский во время личной встречи с Дональдом Трампом попросил у американского президента передать Украине крылатые ракеты «Томагавк», сообщает The Telegraph со ссылкой на несколько источников.

По данным издания, встреча в ООН прошла в позитивном ключе, но неясно, увенчаются ли попытки Киева получить эти ракеты успехом.

В материале также приводятся технические характеристики «Томагавка»: дальность до 2,4 тыс. км и боеголовка массой около 450 кг; газета отмечает, что такая ракета была бы эффективнее любого аналогичного дальнобойного оружия, ранее поставленного Киеву западными союзниками.

В интервью Axios, выдержки из которого были опубликованы ранее, Зеленский, по словам издания, сообщил, что просил у Трампа оружие, которое, по его мнению, может ускорить завершение войны, но отказался называть систему в эфире.

Он отметил, что «президент Трамп знает», что именно ему говорил и что наличие такого оружия «не означает, что оно будет использовано», а скорее создаст дополнительное давление на российского лидера. Трамп, как передает Axios, в ответ сказал, что «будет работать над этим».

Также в интервью, по данным публикаций, Зеленский заявил, что если у Украины появится дальнобойное оружие от США, Киев им воспользуется; на вопрос, будут ли удары наноситься по Москве, он ответил, что украинцы «не террористы», но добавил, что люди в Кремле «должны знать, где ближайшее бомбоубежище» и что если война не прекратится, им оно «в любом случае понадобится».

The Telegraph сообщает об этих подробностях со ссылкой на несколько источников; итоговые решения и возможные поставки остаются под вопросом.

