В МЧС отметили День памяти

В мероприятии приняли участие заместитель министра генерал-майор Адиль Абдуллаев, ответственные сотрудники ведомства, профессорско-преподавательский состав и курсанты Академии МЧС. Участники церемонии сначала возложили цветы к памятнику общенациональному лидеру Гейдару Алиеву, почтив его память с глубоким уважением.

Открывая мероприятие вступительным словом, генерал-майор Адиль Абдуллаев рассказал о героизме азербайджанской армии в ходе Второй Карабахской войны, начавшейся в ответ на масштабную военную провокацию вооруженных сил Армении и завершившейся исторической победой всего за 44 дня под руководством президента, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева. Заместитель министра отметил, что 44-дневная война, ставшая яркой страницей в многовековой истории Азербайджана, продемонстрировала всему миру силу народа и государства. Азербайджан сам добился реализации резолюций Совета Безопасности ООН, которые долгие годы оставались неисполненными, и восстановил справедливость. В результате успешно проведенной в 2023 году Вооруженными силами локальной антитеррористической операции, продолжавшейся всего 23 часа, суверенитет Азербайджана был полностью восстановлен.

Абдуллаев напомнил, что согласно указу президента от 2 декабря 2020 года, день начала Второй Карабахской войны — 27 сентября — объявлен Днем памяти, что является выражением глубокого уважения к погибшим за территориальную целостность Азербайджана героям.

С речами также выступили ветеран Отечественной войны подполковник запаса Эмиль Мамедов, начальник отдела Государственной службы пожарного надзора капитан внутренней службы Алибала Ализаде, начальник отдела Агентства по регулированию ядерной и радиологической деятельности Матанет Гахраманова и курсант Академии МЧС Руслан Джабиев.

В завершение был показан видеоролик, посвященный Дню памяти.