USD 1.7000
EUR 1.9855
RUB 2.0247
Подписаться на уведомления
Трамп разрывает «броманс» с Путиным
Новость дня
Трамп разрывает «броманс» с Путиным

В МЧС отметили День памяти

фото
16:44 368

В Министерстве по чрезвычайным ситуациям Азербайджана состоялось мероприятие, посвященное 27 сентября — Дню памяти.

В мероприятии приняли участие заместитель министра генерал-майор Адиль Абдуллаев, ответственные сотрудники ведомства, профессорско-преподавательский состав и курсанты Академии МЧС. Участники церемонии сначала возложили цветы к памятнику общенациональному лидеру Гейдару Алиеву, почтив его память с глубоким уважением.

Открывая мероприятие вступительным словом, генерал-майор Адиль Абдуллаев рассказал о героизме азербайджанской армии в ходе Второй Карабахской войны, начавшейся в ответ на масштабную военную провокацию вооруженных сил Армении и завершившейся исторической победой всего за 44 дня под руководством президента, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева. Заместитель министра отметил, что 44-дневная война, ставшая яркой страницей в многовековой истории Азербайджана, продемонстрировала всему миру силу народа и государства. Азербайджан сам добился реализации резолюций Совета Безопасности ООН, которые долгие годы оставались неисполненными, и восстановил справедливость. В результате успешно проведенной в 2023 году Вооруженными силами локальной антитеррористической операции, продолжавшейся всего 23 часа, суверенитет Азербайджана был полностью восстановлен.

Абдуллаев напомнил, что согласно указу президента от 2 декабря 2020 года, день начала Второй Карабахской войны — 27 сентября — объявлен Днем памяти, что является выражением глубокого уважения к погибшим за территориальную целостность Азербайджана героям.

С речами также выступили ветеран Отечественной войны подполковник запаса Эмиль Мамедов, начальник отдела Государственной службы пожарного надзора капитан внутренней службы Алибала Ализаде, начальник отдела Агентства по регулированию ядерной и радиологической деятельности Матанет Гахраманова и курсант Академии МЧС Руслан Джабиев.

В завершение был показан видеоролик, посвященный Дню памяти.

Все противники Трампа – за решетку!
Все противники Трампа – за решетку! наша корреспонденция
17:37 549
В Баку осквернили памятник герою Второй мировой войны. Чиновники отнекиваются: Нам некогда
В Баку осквернили памятник герою Второй мировой войны. Чиновники отнекиваются: Нам некогда фото
17:55 756
Финалы Азербайджан – Россия на Играх СНГ
Финалы Азербайджан – Россия на Играх СНГ ФОТО; обновлено
17:43 5611
Россия помогает Китаю готовиться к вторжению на Тайвань
Россия помогает Китаю готовиться к вторжению на Тайвань The Washington Post
17:43 548
Драматический авиаинцидент над Азербайджаном
Драматический авиаинцидент над Азербайджаном
16:16 4491
Зеленский сообщил о вторжении венгерских дронов
Зеленский сообщил о вторжении венгерских дронов
17:25 1186
Ильхам Алиев бьет в колокола. А что говорит Россия?
Ильхам Алиев бьет в колокола. А что говорит Россия?
16:00 3731
Какие ракеты Зеленский попросил у Трампа?
Какие ракеты Зеленский попросил у Трампа?
16:23 1457
Китай вступает в войну против Украины
Китай вступает в войну против Украины первая ласточка; все еще актуально
00:59 13026
Лидер турецких националистов о НАТО, войне в Украине и создании «второго Израиля»
Лидер турецких националистов о НАТО, войне в Украине и создании «второго Израиля»
15:51 1956
«Буря Аль-Акса»: хуситы готовятся к нападению на Израиль?
«Буря Аль-Акса»: хуситы готовятся к нападению на Израиль? новость дополнена
12:20 3535

ЭТО ВАЖНО

Все противники Трампа – за решетку!
Все противники Трампа – за решетку! наша корреспонденция
17:37 549
В Баку осквернили памятник герою Второй мировой войны. Чиновники отнекиваются: Нам некогда
В Баку осквернили памятник герою Второй мировой войны. Чиновники отнекиваются: Нам некогда фото
17:55 756
Финалы Азербайджан – Россия на Играх СНГ
Финалы Азербайджан – Россия на Играх СНГ ФОТО; обновлено
17:43 5611
Россия помогает Китаю готовиться к вторжению на Тайвань
Россия помогает Китаю готовиться к вторжению на Тайвань The Washington Post
17:43 548
Драматический авиаинцидент над Азербайджаном
Драматический авиаинцидент над Азербайджаном
16:16 4491
Зеленский сообщил о вторжении венгерских дронов
Зеленский сообщил о вторжении венгерских дронов
17:25 1186
Ильхам Алиев бьет в колокола. А что говорит Россия?
Ильхам Алиев бьет в колокола. А что говорит Россия?
16:00 3731
Какие ракеты Зеленский попросил у Трампа?
Какие ракеты Зеленский попросил у Трампа?
16:23 1457
Китай вступает в войну против Украины
Китай вступает в войну против Украины первая ласточка; все еще актуально
00:59 13026
Лидер турецких националистов о НАТО, войне в Украине и создании «второго Израиля»
Лидер турецких националистов о НАТО, войне в Украине и создании «второго Израиля»
15:51 1956
«Буря Аль-Акса»: хуситы готовятся к нападению на Израиль?
«Буря Аль-Акса»: хуситы готовятся к нападению на Израиль? новость дополнена
12:20 3535
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться