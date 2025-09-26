Ильхам Исмаил опровергает: Меня не арестовывали

Вчера сотрудники Насиминского районного управления полиции задержали эксперта по вопросам безопасности Ильхама Исмаила, которого, как утверждалось, обвинили в мошенничестве . Однако затем Исмаил был освобожден.

Сообщалось, что, по предварительным данным, Ильхам Исмаил вместе со своим сыном, проживающим за границей, совершил мошеннические действия в отношении гражданина, имя которого не разглашается. По данному факту якобы было возбуждено уголовное дело по статье 178.2.4 (мошенничество, причинившее значительный ущерб) Уголовного кодекса Азербайджана.

Ильхам Исмаил заявил haqqin.az, что в отношении него не было вынесено решения об аресте: «Я дал показания по делу, к которому не имею отношения, где лишь вскользь упоминалось мое имя. На этом все завершилось. Информация о моем аресте – ложь».

В Насиминском районном суде сообщили haqqin.az, что информация об избрании меры пресечения в отношении Ильхама Исмаила не соответствует действительности: «Сообщаем, что от правоохранительных органов в отношении Ильхама Исмаила в суд не поступали никакие материалы об избрании меры пресечения, и суд не принимал подобных мер».