USD 1.7000
EUR 1.9855
RUB 2.0247
Подписаться на уведомления
Трамп разрывает «броманс» с Путиным
Новость дня
Трамп разрывает «броманс» с Путиным

Ильхам Исмаил опровергает: Меня не арестовывали

Инара Рафикгызы
16:52 898

Вчера сотрудники Насиминского районного управления полиции задержали эксперта по вопросам безопасности Ильхама Исмаила, которого, как утверждалось, обвинили в мошенничестве. Однако затем Исмаил был освобожден.

Сообщалось, что, по предварительным данным, Ильхам Исмаил вместе со своим сыном, проживающим за границей, совершил мошеннические действия в отношении гражданина, имя которого не разглашается. По данному факту якобы было возбуждено уголовное дело по статье 178.2.4 (мошенничество, причинившее значительный ущерб) Уголовного кодекса Азербайджана.

Ильхам Исмаил заявил haqqin.az, что в отношении него не было вынесено решения об аресте: «Я дал показания по делу, к которому не имею отношения, где лишь вскользь упоминалось мое имя. На этом все завершилось. Информация о моем аресте – ложь».

В Насиминском районном суде сообщили haqqin.az, что информация об избрании меры пресечения в отношении Ильхама Исмаила не соответствует действительности: «Сообщаем, что от правоохранительных органов в отношении Ильхама Исмаила в суд не поступали никакие материалы об избрании меры пресечения, и суд не принимал подобных мер».

Все противники Трампа – за решетку!
Все противники Трампа – за решетку! наша корреспонденция
17:37 549
В Баку осквернили памятник герою Второй мировой войны. Чиновники отнекиваются: Нам некогда
В Баку осквернили памятник герою Второй мировой войны. Чиновники отнекиваются: Нам некогда фото
17:55 756
Финалы Азербайджан – Россия на Играх СНГ
Финалы Азербайджан – Россия на Играх СНГ ФОТО; обновлено
17:43 5611
Россия помогает Китаю готовиться к вторжению на Тайвань
Россия помогает Китаю готовиться к вторжению на Тайвань The Washington Post
17:43 548
Драматический авиаинцидент над Азербайджаном
Драматический авиаинцидент над Азербайджаном
16:16 4491
Зеленский сообщил о вторжении венгерских дронов
Зеленский сообщил о вторжении венгерских дронов
17:25 1186
Ильхам Алиев бьет в колокола. А что говорит Россия?
Ильхам Алиев бьет в колокола. А что говорит Россия?
16:00 3732
Какие ракеты Зеленский попросил у Трампа?
Какие ракеты Зеленский попросил у Трампа?
16:23 1457
Китай вступает в войну против Украины
Китай вступает в войну против Украины первая ласточка; все еще актуально
00:59 13026
Лидер турецких националистов о НАТО, войне в Украине и создании «второго Израиля»
Лидер турецких националистов о НАТО, войне в Украине и создании «второго Израиля»
15:51 1956
«Буря Аль-Акса»: хуситы готовятся к нападению на Израиль?
«Буря Аль-Акса»: хуситы готовятся к нападению на Израиль? новость дополнена
12:20 3535

ЭТО ВАЖНО

Все противники Трампа – за решетку!
Все противники Трампа – за решетку! наша корреспонденция
17:37 549
В Баку осквернили памятник герою Второй мировой войны. Чиновники отнекиваются: Нам некогда
В Баку осквернили памятник герою Второй мировой войны. Чиновники отнекиваются: Нам некогда фото
17:55 756
Финалы Азербайджан – Россия на Играх СНГ
Финалы Азербайджан – Россия на Играх СНГ ФОТО; обновлено
17:43 5611
Россия помогает Китаю готовиться к вторжению на Тайвань
Россия помогает Китаю готовиться к вторжению на Тайвань The Washington Post
17:43 548
Драматический авиаинцидент над Азербайджаном
Драматический авиаинцидент над Азербайджаном
16:16 4491
Зеленский сообщил о вторжении венгерских дронов
Зеленский сообщил о вторжении венгерских дронов
17:25 1186
Ильхам Алиев бьет в колокола. А что говорит Россия?
Ильхам Алиев бьет в колокола. А что говорит Россия?
16:00 3732
Какие ракеты Зеленский попросил у Трампа?
Какие ракеты Зеленский попросил у Трампа?
16:23 1457
Китай вступает в войну против Украины
Китай вступает в войну против Украины первая ласточка; все еще актуально
00:59 13026
Лидер турецких националистов о НАТО, войне в Украине и создании «второго Израиля»
Лидер турецких националистов о НАТО, войне в Украине и создании «второго Израиля»
15:51 1956
«Буря Аль-Акса»: хуситы готовятся к нападению на Израиль?
«Буря Аль-Акса»: хуситы готовятся к нападению на Израиль? новость дополнена
12:20 3535
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться