Трамп разрывает «броманс» с Путиным
Трамп разрывает «броманс» с Путиным

Ичеришехер становится цифровым: Yelo Bank присоединился к новой инициативе

16:56 473

Баку живет не только современными зданиями, но и своей душой — древним Ичеришехер, который хранит отпечаток веков. Чтобы сохранить это уникальное культурное пространство и представить его будущим поколениям в более современном формате, Yelo Bank присоединился к новой инициативе.

Меморандум о сотрудничестве между Yelo Bank и Управлением Государственного историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер» направлен на продвижение национального культурного наследия, развитие туристического потенциала и ускорение цифровой трансформации Управления. Документ был подписан председателем правления Управления Руфатом Махмудом и председателем правления Yelo Bank Анаром Гасановым.

В рамках сотрудничества предусмотрено создание цифровой информационно-коммуникационной системы для управления заповедниками, внедрение научно-технических достижений, использование международного опыта, развитие открытой коммуникации с населением, а также обновление общественной информации через мобильное приложение. Кроме того, важными направлениями станут взаимное сотрудничество и реализация совместных проектов.

Таким образом, как местные жители, так и зарубежные гости смогут легче открыть для себя дух древнего Баку, а наше национальное наследие будет представлено более широкой аудитории с помощью современных технологий.

У вас есть дополнительные вопросы по банковским услугам? Тогда позвоните по номеру 981 или напишите в наши аккаунты FacebookInstagramWhatsАpp или yelo.az.

Yelo Bank – яркий банкинг!

Все противники Трампа – за решетку!
Все противники Трампа – за решетку! наша корреспонденция
17:37 552
В Баку осквернили памятник герою Второй мировой войны. Чиновники отнекиваются: Нам некогда
В Баку осквернили памятник герою Второй мировой войны. Чиновники отнекиваются: Нам некогда фото
17:55 759
Финалы Азербайджан – Россия на Играх СНГ
Финалы Азербайджан – Россия на Играх СНГ ФОТО; обновлено
17:43 5612
Россия помогает Китаю готовиться к вторжению на Тайвань
Россия помогает Китаю готовиться к вторжению на Тайвань The Washington Post
17:43 549
Драматический авиаинцидент над Азербайджаном
Драматический авиаинцидент над Азербайджаном
16:16 4492
Зеленский сообщил о вторжении венгерских дронов
Зеленский сообщил о вторжении венгерских дронов
17:25 1187
Ильхам Алиев бьет в колокола. А что говорит Россия?
Ильхам Алиев бьет в колокола. А что говорит Россия?
16:00 3734
Какие ракеты Зеленский попросил у Трампа?
Какие ракеты Зеленский попросил у Трампа?
16:23 1457
Китай вступает в войну против Украины
Китай вступает в войну против Украины первая ласточка; все еще актуально
00:59 13027
Лидер турецких националистов о НАТО, войне в Украине и создании «второго Израиля»
Лидер турецких националистов о НАТО, войне в Украине и создании «второго Израиля»
15:51 1956
«Буря Аль-Акса»: хуситы готовятся к нападению на Израиль?
«Буря Аль-Акса»: хуситы готовятся к нападению на Израиль? новость дополнена
12:20 3535

