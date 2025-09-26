Ичеришехер становится цифровым: Yelo Bank присоединился к новой инициативе

Баку живет не только современными зданиями, но и своей душой — древним Ичеришехер, который хранит отпечаток веков. Чтобы сохранить это уникальное культурное пространство и представить его будущим поколениям в более современном формате, Yelo Bank присоединился к новой инициативе.

Меморандум о сотрудничестве между Yelo Bank и Управлением Государственного историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер» направлен на продвижение национального культурного наследия, развитие туристического потенциала и ускорение цифровой трансформации Управления. Документ был подписан председателем правления Управления Руфатом Махмудом и председателем правления Yelo Bank Анаром Гасановым.