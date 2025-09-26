Румыны просят помощи у украинцев

Румыния ведет переговоры с Украиной о создании совместного проекта по разработке беспилотников, который планируется финансировать через европейскую оборонную программу SAFE. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

«Нам нужно больше средств для защиты с воздуха. До тех пор оборона будет асимметрична, она будет включать в себя огромные расходы, которые могут быть покрыты только на уровне НАТО», – сказал агентству чиновник из правительства Румынии.

По данным источника, реализация проекта может занять не менее семи лет. В настоящее время воздушное пространство Румынии охраняют истребители F-16, зенитно-ракетные комплексы Patriot, реактивные системы залпового огня HIMARS, южнокорейские зенитные ракеты Chiron, а также самоходные зенитные установки Gepard. Последние две системы, как отметил источник, считаются наиболее эффективными с точки зрения соотношения цены и боевых возможностей.

Ранее Еврокомиссия (ЕК) объявила о выделении Румынии €16,68 млрд в рамках программы SAFE. Как заявил 9 сентября министр обороны Румынии Йонуц Моштяну, этот кредит из фонда милитаризации SAFE «жизненно необходим для государства, находящегося на восточной границе НАТО и ЕС».