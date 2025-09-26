USD 1.7000
Трамп разрывает «броманс» с Путиным
Трамп разрывает «броманс» с Путиным

Румыны просят помощи у украинцев

17:20

Румыния ведет переговоры с Украиной о создании совместного проекта по разработке беспилотников, который планируется финансировать через европейскую оборонную программу SAFE. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

«Нам нужно больше средств для защиты с воздуха. До тех пор оборона будет асимметрична, она будет включать в себя огромные расходы, которые могут быть покрыты только на уровне НАТО», – сказал агентству чиновник из правительства Румынии.

По данным источника, реализация проекта может занять не менее семи лет. В настоящее время воздушное пространство Румынии охраняют истребители F-16, зенитно-ракетные комплексы Patriot, реактивные системы залпового огня HIMARS, южнокорейские зенитные ракеты Chiron, а также самоходные зенитные установки Gepard. Последние две системы, как отметил источник, считаются наиболее эффективными с точки зрения соотношения цены и боевых возможностей.

Ранее Еврокомиссия (ЕК) объявила о выделении Румынии €16,68 млрд в рамках программы SAFE. Как заявил 9 сентября министр обороны Румынии Йонуц Моштяну, этот кредит из фонда милитаризации SAFE «жизненно необходим для государства, находящегося на восточной границе НАТО и ЕС».

Все противники Трампа – за решетку!
Все противники Трампа – за решетку! наша корреспонденция
17:37 553
В Баку осквернили памятник герою Второй мировой войны. Чиновники отнекиваются: Нам некогда
В Баку осквернили памятник герою Второй мировой войны. Чиновники отнекиваются: Нам некогда фото
17:55 763
Финалы Азербайджан – Россия на Играх СНГ
Финалы Азербайджан – Россия на Играх СНГ ФОТО; обновлено
17:43 5614
Россия помогает Китаю готовиться к вторжению на Тайвань
Россия помогает Китаю готовиться к вторжению на Тайвань The Washington Post
17:43 549
Драматический авиаинцидент над Азербайджаном
Драматический авиаинцидент над Азербайджаном
16:16 4495
Зеленский сообщил о вторжении венгерских дронов
Зеленский сообщил о вторжении венгерских дронов
17:25 1189
Ильхам Алиев бьет в колокола. А что говорит Россия?
Ильхам Алиев бьет в колокола. А что говорит Россия?
16:00 3734
Какие ракеты Зеленский попросил у Трампа?
Какие ракеты Зеленский попросил у Трампа?
16:23 1458
Китай вступает в войну против Украины
Китай вступает в войну против Украины первая ласточка; все еще актуально
00:59 13027
Лидер турецких националистов о НАТО, войне в Украине и создании «второго Израиля»
Лидер турецких националистов о НАТО, войне в Украине и создании «второго Израиля»
15:51 1957
«Буря Аль-Акса»: хуситы готовятся к нападению на Израиль?
«Буря Аль-Акса»: хуситы готовятся к нападению на Израиль? новость дополнена
12:20 3535

