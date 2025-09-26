Зеленский сообщил о вторжении венгерских дронов

Венгерские дроны нарушили воздушное пространство Украины, заявил президент страны Владимир Зеленский по итогам совещания с главнокомандующим украинской армии Александром Сырским.

«Главком (Сырский) доложил и о недавних инцидентах с дронами на украинско-венгерской границе. Украинские военные зафиксировали заходы в нашем воздушном пространстве дронов-разведчиков, и это, вероятно, венгерские дроны.

Предварительно, они (дроны) могли вести разведку касательно промышленного потенциала в украинских приграничных районах. Поручил проверить все имеющиеся данные и безотлагательно доложить о каждом зафиксированном факте», - сказал Зеленский.