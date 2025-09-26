USD 1.7000
Трамп разрывает «броманс» с Путиным
Трамп разрывает «броманс» с Путиным

Все противники Трампа – за решетку!

наша корреспонденция
Евгений Бай, спецкор, Вашингтон
17:37 555

Дональд Трамп добился своего: федеральные прокуроры штата Вирджиния предъявили обвинение бывшему главе ФБР Джеймсу Коми в даче ложных показаний в Конгрессе и препятствовании правосудию. Речь идет о событиях пятилетней давности. Тогда Коми выступил со свидетельскими показаниями перед Юридическим комитетом Сената. Дело происходило во время ковида, и руководитель крупнейшей спецслужбы выступал дистанционно из своего дома в Александрии. Что же ему сейчас инкриминируют?

Чтобы понять суть обвинений, следует вспомнить, что в центре скандала оказалось расследование вмешательства России в президентские выборы 2016 года. Тогда ФБР выясняло возможные связи людей из предвыборной кампании Трампа с российскими спецслужбами с целью дискредитации противника республиканского кандидата — Хиллари Клинтон.

Трамп добился обвинений против экс-главы ФБР Джеймса Коми

В своих показаниях Коми не сказал ничего о вмешательстве Москвы. Его обвиняют в том, что он отрицал, будто разрешил своему заместителю Эндрю Маккейбу дать интервью репортеру о проводящемся расследовании Clinton Foundation, но потом его заместитель заявил, что такое разрешение было получено. И сейчас это дало основание прокурорам ни больше ни меньше как обвинить бывшего главу ФБР в даче ложных показаний о вмешательстве России в выборы.

В начале июля ЦРУ опубликовало доклад, в котором заявило, что отчет американских разведслужб о вмешательстве РФ в выборы 2016 года был подготовлен с нарушениями процедур и мог быть политически мотивирован. Документ был подготовлен по поручению действующего главы ЦРУ Джона Рэтклиффа. Он заявил в социальной сети Илона Маска о политической ангажированности, к которой, по его мнению, были причастны Коми и бывший директор ЦРУ Джон Бреннан.

Джеймс Коми уже давно возглавляет список главных противников Трампа. История с вмешательством России на его стороне является крайне больной для президента темой. А несколько месяцев консервативные медиа активно комментировали фотографию, которую Коми разместил в социальных сетях. Бывший глава ФБР опубликовал фотографию аккуратно выложенных на морском песке ракушек в виде числа 8647. Как пояснили знающие люди, на сленге 86 может означать «выгнать кого-то», а Трамп, как известно, является 47-м президентом США.

Консервативные СМИ активно комментировали фотографию, которую Коми разместил в соцсетях: аккуратно выложенные на морском песке ракушки в виде числа 8647

Но сейчас массмедиа выдвигают обвинения в адрес самого Трампа. О его планах расправиться со всеми политическими противниками известно давно. Но в этом конкретном случае он напрямую вмешался в дела Фемиды. «Давайте проведем суд!» - заявил Трамп и дал главе Минюста Пэм Бонди прямое распоряжение о начале расследования деятельности Коми. Она сразу же оказала давление на подчиненных ей прокуроров, и те вынесли обвинение через несколько часов после получения приказа.

В Америке так не делается. По крайней мере, не делалось до сих пор — судебная власть здесь автономна. Как пишет CNN, «президент Дональд Трамп во время своего второго срока регулярно тестирует ограничения, существующие в американской демократии, но сейчас он просто валит все возможные барьеры с головокружительной скоростью».

В списке всех, кого нужно подвергнуть наказанию, около двух десятков политиков, прокуроров и судей, которые расследовали правонарушения Трампа. Одна из них — федеральный прокурор Нью-Йорка Летишиа Джеймс, которая расследовала дело о финансовых подлогах Трампа. Речь шла о мошенничестве его организации, которая завышала стоимость своих активов для получения выгодных кредитов, и занижала их, когда речь шла о выплате налогов. Самое неприятное для Трампа заключалось в том, что генпрокурор Нью-Йорка могла приказать арестовать активы Дональда в полмиллиарда долларов. Тогда удалось отбиться, но это стоило ему много крови. Сейчас Бонди выдвинула против Джеймс сомнительное обвинение в ипотечном мошенничестве, Трамп торопит ее с вынесением вердикта: «Скорее, скорее!»

Вопрос, который стоит перед демократами: «Кто, черт побери, сможет остановить Трампа?» Но пока такой фигуры не видно на горизонте…

Такое ощущение, что президент США успокоится только тогда, когда все его враги окажутся за решеткой. А их ряды все время растут. Не так давно в списках персональных врагов оказался известный филантроп Джордж Сорос. В прошлом месяце Трамп заявил, что Соросу и его сыну нужно предъявить уголовное обвинение. Министерство юстиции Бонди проинструктировало полдесятка американских прокуроров, чтобы те составили план, как можно привлечь к ответственности миллиардера и ведущего донора Демократической партии.

Когда закончится срок Трампа, в Америке будет полностью выжженное политическое поле. Вопрос, который во весь рост стоит перед демократами: «Кто, черт побери, сможет остановить Трампа?» Но пока такой фигуры не видно на горизонте…

