Россия помогает Китаю готовиться к вторжению на Тайвань

Россия передает Китаю технологии, боевой опыт и военную технику для воздушно-десантных подразделений, что, по мнению аналитиков, может усилить способность Пекина осуществить быстрое наступление на Тайвань. Об этом передает The Washington Post.

Согласно материалам The Washington Post, в октябре 2024 года Москва заключила контракт на поставку 37 боевых машин десанта БМД-4М, 11 самоходных противотанковых орудий «Спрут-СДМ1», 11 бронетранспортеров БТР-МДМ, а также парашютных систем для десантирования тяжелой техники. Предварительная стоимость сделки составила более 580 миллионов долларов.

Помимо техники, Россия согласилась проводить подготовку китайских десантников, включая обучение боевому применению оружия и использованию систем командования и управления. Часть занятий должна была проходить на российских полигонах, а позже — в Китае.

Аналитики RUSI считают, что такое сотрудничество дает Пекину «расширенные возможности воздушного маневрирования», которые можно использовать против Тайваня, Филиппин и других островных государств в регионе. Джек Уотлинг, старший научный сотрудник отдела сухопутных войн RUSI, подчеркнул, что это «очень хороший пример того, как русские стали посредником для китайцев. Вызовы безопасности Москвы и Пекина теперь почти неразделимы».

В отчете RUSI также отмечается, что сотрудничество двух армий выходит далеко за пределы символических совместных учений и формирует системы, способные поддержать стратегию Си Цзиньпина по созданию современных вооруженных сил, способных бросить вызов США.

Официальный Тайбэй подтвердил, что отслеживает передачу Китаю новейших систем управления десантными войсками. Представитель тайваньской разведки, пожелавший остаться неназванным, заявил, что военное сотрудничество между Китаем и Россией выходит далеко за рамки того, что было публично признано.

По оценкам экспертов, Москва, зависимая от Пекина в поставках товаров двойного назначения из-за санкций, одновременно помогает КНР подготовиться к возможной операции против Тайваня. В будущем конфликте Россия может стать стратегическим тылом для Китая, обеспечивая его энергоресурсами и технологиями.

При этом, как пишет The Washington Post, несмотря на военное превосходство Китая, масштабное вторжение на Тайвань остается рискованным: для успеха необходимо быстро перебросить сотни тысяч военнослужащих на ограниченное число точек высадки и при этом удержать США и их союзников от вмешательства. Си Цзиньпин, неоднократно называвший «воссоединение с Тайванем» частью «национального возрождения», приказал Народно-освободительной армии ускорить модернизацию и готовиться к «войнам, которые нужно выиграть».