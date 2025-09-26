USD 1.7000
В Баку осквернили памятник герою Второй мировой войны. Чиновники отнекиваются: Нам некогда

Ульвия Худиева
17:55 776

На днях в социальных сетях распространились кадры, на которых две женщины на одном из бакинских кладбищ роют землю рядом с могилой и закапывают сверток. Сразу после их ухода мужчина, снимавший происходящее на видео, извлекает сверток из земли: внутри оказывается обгоревшая кукла. Данное видео вызвало негодование в соцсетях.

С редакцией haqqin.az связался мужчина по имени Дмитрий, который заявил, что могила, возле которой был закопан сверток, принадлежит его деду — Ивану Васильевичу Маршалкину, уроженцу Баку, участнику Второй мировой войны, награжденному множеством орденов и медалей. Кладбище, где он похоронен, находится в запущенном состоянии.

«Мой дед похоронен на русском кладбище в поселке Бина. Кладбище заброшено. Ранее я уже слышал о случаях разрушения могил и кражи крестов и металлических ограждений вокруг захоронений лицами, занимающимися скупкой металла», — рассказал заявитель. Он отметил, что родственники многих похороненных там живут далеко, но это не оправдание для запущенности кладбища: «…Мне прислали видео, на котором оскверняют могилу моего деда-героя. Я прошу найти и наказать тех, кто так бесчеловечно обращается с захоронениями».

На распространенных в сети кадрах также видно, что кладбище находится в запущенном состоянии: территория заросла сорняками, завалена камнями.

Редакция haqqin.az попыталась выяснить, на чьем балансе находится кладбище. Сотрудница муниципалитета поселка Бина (Хазарский район) сообщила, что за многими кладбищами действительно следит муниципалитет, но русское кладбище не входит в их зону ответственности.

После настойчивых звонков в Исполнительную власть Хазарского района начальник отдела общественно-политических и гуманитарных вопросов Гюльбала Гурбанов раздраженно заявил, что в госструктуре заняты подготовкой к мероприятию и не имеют времени отвечать на другие вопросы. Однако позже он признал, что не знает о видео, добавив, что на всех кладбищах установлены камеры, но охраны там нет.

При повторном обращении в муниципалитет мужчина, представившийся заместителем председателя, сообщил, что они ознакомились с видео и уверены, что показанное кладбище не находится в Бина. Однако автор публикации утверждает, что съемка велась именно там. «Русские кладбища есть и в Забрате, и в Говсане, и в других местах — ищите там», — заявил представитель муниципалитета.

Haqqin.az также направил официальный запрос в Министерство внутренних дел в связи с поступившей жалобой. Ответа на момент публикации получено ее было.

