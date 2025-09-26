В Баку осквернили памятник герою Второй мировой войны. Чиновники отнекиваются: Нам некогда

На днях в социальных сетях распространились кадры, на которых две женщины на одном из бакинских кладбищ роют землю рядом с могилой и закапывают сверток. Сразу после их ухода мужчина, снимавший происходящее на видео, извлекает сверток из земли: внутри оказывается обгоревшая кукла. Данное видео вызвало негодование в соцсетях. С редакцией haqqin.az связался мужчина по имени Дмитрий, который заявил, что могила, возле которой был закопан сверток, принадлежит его деду — Ивану Васильевичу Маршалкину, уроженцу Баку, участнику Второй мировой войны, награжденному множеством орденов и медалей. Кладбище, где он похоронен, находится в запущенном состоянии.

«Мой дед похоронен на русском кладбище в поселке Бина. Кладбище заброшено. Ранее я уже слышал о случаях разрушения могил и кражи крестов и металлических ограждений вокруг захоронений лицами, занимающимися скупкой металла», — рассказал заявитель. Он отметил, что родственники многих похороненных там живут далеко, но это не оправдание для запущенности кладбища: «…Мне прислали видео, на котором оскверняют могилу моего деда-героя. Я прошу найти и наказать тех, кто так бесчеловечно обращается с захоронениями». На распространенных в сети кадрах также видно, что кладбище находится в запущенном состоянии: территория заросла сорняками, завалена камнями.