Нетаньяху с трибуны ООН: ХАМАС – стереть, иранский уран – уничтожить

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал радикальное палестинское движение ХАМАС немедленно сложить оружие и освободить израильских заложников. С таким заявлением он выступил на сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

«Сейчас я говорю вам: сложите оружие, отпустите мой народ, освободите заложников, все 48 человек, прямо сейчас. Если вы сделаете это, вы будете жить. Если нет, Израиль догонит и уничтожит всех вас. Если ХАМАС согласится на наши требования, война может прекратиться прямо сейчас», – заявил Нетаньяху.

Он подчеркнул, что его обращение передается не только через громкоговорители, установленные на границе с сектором Газа, но и поступает напрямую на мобильные телефоны лидеров ХАМАС – «благодаря особым усилиям израильских спецслужб».

Нетаньяху также заявил, что Израиль сдерживает шиитские военные формирования в Ираке.

«И их лидеры, если они атакуют Израиль, тоже будут устранены», – отметил он, добавив, что ранее израильская сторона уже ликвидировала руководство многих враждебных ей сил на Ближнем Востоке.

Говоря об Иране, премьер потребовал уничтожения всех запасов обогащенного урана, находящихся на его территории. По словам Нетаньяху, Израиль в ходе 12-дневной войны нанес серьезный ущерб иранской ядерной программе.

«Но мы должны сохранять бдительность. Мы не должны допустить, чтобы Иран восстановил свой военный ядерный потенциал. Иран имеет запасы обогащенного урана. Эти запасы должны быть уничтожены, а завтра должны быть восстановлены санкции Совета Безопасности ООН против Ирана», – подчеркнул он.

Выступление израильского премьера сопровождалось протестами. Некоторые делегации покинули зал Генассамблеи в знак несогласия, когда Нетаньяху вышел на трибуну. При его появлении в зале также раздавались неодобрительные возгласы.

Среди ушедших было много представителей арабских стран. Некоторые делегации вовсе не присутствовали на выступлении. Как и в 2024 году, Нетаньяху вновь обращался к Генассамблее в полупустом зале.