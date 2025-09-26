Активы Аднана Ахмедзаде переходят к Юсифу Мамедову

После ареста известного азербайджанского бизнесмена Аднана Ахмедзаде все акции его компании, базирующейся в Объединенных Арабских Эмиратах, были приобретены генеральным директором компании Юсифом Мамедовым. Об этом сообщает сингапурское издание со ссылкой на официальный пресс-релиз компании. Компания Oilmar Shipping and Chartering DMCC, базирующаяся в Дубае, конечным бенефициаром которой является Аднан Ахмедзаде, специализируется на продаже судового топлива и нефтепродуктов. Компания была основана в ноябре 2015 года и предоставляет услуги более чем в 60 странах мира. В 2022 году команда Oilmar впервые достигла валовой выручки, превысившей 1 миллиард долларов США.

Как сообщает сингапурское бункерное издание Manifold Times, «события» (имеется в виду арест азербайджанского олигарха - ред.) в отношении владельца Oilmar запускают процесс выкупа акций. Отметим, что бункеровка — это снабжение топливом судов (такое топливо называется бункером), включая логистику погрузки и распределения топлива по имеющимся на борту цистернам. Лицо, занимающееся торговлей бункером (топливом), называется бункеровочным трейдером. Газета сообщает, что, хотя Oilmar Shipping and Chartering не назвала конечного бенефициара, компания заявила, что руководство уже начало приобретать все акции и что процесс выкупа, как ожидается, будет завершен в течение ближайших нескольких дней. В заявлении компании, опубликованном в социальных сетях 24 сентября, говорится, что покупка акций связана с событиями вокруг ее конечного бенефициарного владельца и новостями, опубликованными в СМИ.

«В ответ на эти обстоятельства и в целях защиты интересов наших акционеров руководство компании уже начало процесс приобретения всех акций Oilmar Shipping and Chartering DMCC», — заявил генеральный директор компании Юсиф Мамедов. Отмечается, что процесс выкупа уже идет полным ходом и, как ожидается, будет завершен в ближайшие несколько дней. «Этот стратегический шаг направлен на обеспечение непрерывности нашей деятельности и защиту бизнеса от возможных сбоев в период расследования», - рассказал Ю.Мамедов. По его словам, компания Oilmar с гордостью отмечает более десяти лет «самоотверженной работы, характеризующейся высокими стандартами этики, соответствиями нормам и операционным совершенством».