Русские завербовали голландских подростков

Трамп разрывает «броманс» с Путиным
В Нидерландах задержали двух семнадцатилетних подростков по подозрению в шпионаже в пользу иностранного государства, сообщает De Telegraaf. 25 сентября суд отправил одного из них в СИЗО на четырнадцать суток, другого — под домашний арест с электронным браслетом на тот же срок.

В прокуратуре подтвердили арест изданию NU.nl, однако детали дела не раскрываются из-за возраста фигурантов. Отец одного из подростков во время задержания слышал, как офицеры говорили о «шпионаже» и «оказании услуг иностранной державе».

По данным De Telegraaf, юношей подозревают в шпионаже в пользу России из-за контакта с «пророссийским хакером» в Telegram.

По словам отца одного из арестованных, в Минюсте Нидерландов заявили, что юноши в августе прошли с так называемым сниффером Wi-Fi мимо нескольких международных агентств и посольств в Гааге, в том числе здания Европола и посольства Канады.

Сниффер Wi-Fi — приложение или устройство, которое можно использовать для распознавания сетей Wi-Fi в зданиях. Некоторые из них могут перехватывать цифровые данные.

De Telegraaf отмечает, что с мая в Нидерландах действует более строгий закон против государственного вмешательства: любому, кто наносит ущерб национальным интересам в пользу иностранной державы, может грозить лишение свободы на срок до восьми лет.

Как пишет газета, подростков задержали по наводке AIVD (Служба общей разведки и безопасности Нидерландов). De Telegraaf подчеркивает, что это дело может стать первым случаем в стране, когда несовершеннолетние были завербованы иностранным государством.

