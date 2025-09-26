USD 1.7000
Трамп разрывает «броманс» с Путиным
Трамп разрывает «броманс» с Путиным

Словакия заблокировала новый пакет санкций ЕС против РФ

26 сентября послы ЕС впервые обсудили 19-й пакет ограничений против Москвы. Однако, как сообщает «Радио Свобода», решение пока не принято — Словакия выступила против.

Ранее Братислава уже блокировала 18-й пакет санкций, требуя гарантий по инициативе RePowerEU, предусматривающей полный отказ от российского газа к 2028 году. Вместе с Венгрией Словакия выступает против резкого отказа от российских энергоресурсов.

Новый пакет включает запрет на российский СПГ с 1 января 2027 года, санкции против «Роснефти» и «Газпромнефти», а также ограничения для 118 судов «теневого флота» и стран, помогающих России обходить ограничения.

Россия готовит диверсии вокруг Британских островов
Россия готовит диверсии вокруг Британских островов расследование Financial Times
Все противники Трампа – за решетку!
Все противники Трампа – за решетку! наша корреспонденция
В Баку осквернили памятник герою Второй мировой войны. Чиновники отнекиваются: Нам некогда
В Баку осквернили памятник герою Второй мировой войны. Чиновники отнекиваются: Нам некогда фото
Финалы Азербайджан – Россия на Играх СНГ
Финалы Азербайджан – Россия на Играх СНГ ФОТО; обновлено
Россия помогает Китаю готовиться к вторжению на Тайвань
Россия помогает Китаю готовиться к вторжению на Тайвань The Washington Post
Драматический авиаинцидент над Азербайджаном
Драматический авиаинцидент над Азербайджаном
Зеленский сообщил о вторжении венгерских дронов
Зеленский сообщил о вторжении венгерских дронов
Ильхам Алиев бьет в колокола. А что говорит Россия?
Ильхам Алиев бьет в колокола. А что говорит Россия?
Какие ракеты Зеленский попросил у Трампа?
Какие ракеты Зеленский попросил у Трампа?
Китай вступает в войну против Украины
Китай вступает в войну против Украины первая ласточка; все еще актуально
Лидер турецких националистов о НАТО, войне в Украине и создании «второго Израиля»
Лидер турецких националистов о НАТО, войне в Украине и создании «второго Израиля»
