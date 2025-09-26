Словакия заблокировала новый пакет санкций ЕС против РФ

26 сентября послы ЕС впервые обсудили 19-й пакет ограничений против Москвы. Однако, как сообщает «Радио Свобода», решение пока не принято — Словакия выступила против.

Ранее Братислава уже блокировала 18-й пакет санкций, требуя гарантий по инициативе RePowerEU, предусматривающей полный отказ от российского газа к 2028 году. Вместе с Венгрией Словакия выступает против резкого отказа от российских энергоресурсов.

Новый пакет включает запрет на российский СПГ с 1 января 2027 года, санкции против «Роснефти» и «Газпромнефти», а также ограничения для 118 судов «теневого флота» и стран, помогающих России обходить ограничения.