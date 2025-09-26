Визит семей шехидов в Шушу организован AzerGold

При поддержке ЗАО AzerGold, Исполнительной власти Дашкесанского района и Шушинского государственного заповедника 25 сентября 2025 года прошло социальное мероприятие «По следам Победы», приуроченное к 5-й годовщине начала Отечественной войны.

Мероприятие было направлено на увековечивание памяти о героях, отдавших свои жизни за Родину, и на духовную поддержку их семей. В рамках проекта семьи шехидов из Дашкесанского района посетили земли, освобожденные их сыновьями ценой жизни, пройдя по пути победы, который прошли героические защитники Родины.

В Шуше, символе исторической победы, участники ознакомились с богатой историей и культурным наследием культурной столицы Азербайджана, а также с проводимыми в городе реставрационными и строительными работами. Они отправились на Джыдыр-Дюзю и посетили музейно-мавзолейный комплекс Моллы Панаха Вагифа, бюсты Узеира Гаджибейли, Бюльбюля и Хуршидбану Натаван, музей Мехмандарова, Иса-Булагы и другие историко-культурные памятники.

В ходе поездки рассказывалась история героического пути наших сыновей, их подвигов и боевых действий за освобождение Шуши. Родители шехидов посетили места, где сражались их героические сыновья, а в мечети Говхар Ага были прочитаны молитвы за души погибших и почтена их память.

Напомним, семьи шехидов определены в качестве одной из основных целевых категорий в рамках проектов корпоративной социальной ответственности ЗАО AzerGold, и реализуются различные проекты, направленные на улучшение их социального благополучия. Наряду с этим вносится дополнительный вклад в повышение занятости членов семей шехидов и участников войны. В настоящее время к вышеупомянутой уязвимой категории относится в общей сложности 351 сотрудник ЗАО AzerGold, его дочерних компаний и долгосрочных подрядных компаний, вовлеченных в его деятельность.