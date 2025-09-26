USD 1.7000
Трамп разрывает «броманс» с Путиным
Трамп разрывает «броманс» с Путиным

Визит семей шехидов в Шушу организован AzerGold

18:36 366

При поддержке ЗАО AzerGold, Исполнительной власти Дашкесанского района и Шушинского государственного заповедника 25 сентября 2025 года прошло социальное мероприятие «По следам Победы», приуроченное к 5-й годовщине начала Отечественной войны.

Мероприятие было направлено на увековечивание памяти о героях, отдавших свои жизни за Родину, и на духовную поддержку их семей. В рамках проекта семьи шехидов из Дашкесанского района посетили земли, освобожденные их сыновьями ценой жизни, пройдя по пути победы, который прошли героические защитники Родины.

В Шуше, символе исторической победы, участники ознакомились с богатой историей и культурным наследием культурной столицы Азербайджана, а также с проводимыми в городе реставрационными и строительными работами. Они отправились на Джыдыр-Дюзю и посетили музейно-мавзолейный комплекс Моллы Панаха Вагифа, бюсты Узеира Гаджибейли, Бюльбюля и Хуршидбану Натаван, музей Мехмандарова, Иса-Булагы и другие историко-культурные памятники.

В ходе поездки рассказывалась история героического пути наших сыновей, их подвигов и боевых действий за освобождение Шуши. Родители шехидов посетили места, где сражались их героические сыновья, а в мечети Говхар Ага были прочитаны молитвы за души погибших и почтена их память.

Напомним, семьи шехидов определены в качестве одной из основных целевых категорий в рамках проектов корпоративной социальной ответственности ЗАО AzerGold, и реализуются различные проекты, направленные на улучшение их социального благополучия. Наряду с этим вносится дополнительный вклад в повышение занятости членов семей шехидов и участников войны. В настоящее время к вышеупомянутой уязвимой категории относится в общей сложности 351 сотрудник ЗАО AzerGold, его дочерних компаний и долгосрочных подрядных компаний, вовлеченных в его деятельность.

Россия готовит диверсии вокруг Британских островов
Россия готовит диверсии вокруг Британских островов расследование Financial Times
19:17 634
Все противники Трампа – за решетку!
Все противники Трампа – за решетку! наша корреспонденция
17:37 1316
В Баку осквернили памятник герою Второй мировой войны. Чиновники отнекиваются: Нам некогда
В Баку осквернили памятник герою Второй мировой войны. Чиновники отнекиваются: Нам некогда фото
17:55 3105
Финалы Азербайджан – Россия на Играх СНГ
Финалы Азербайджан – Россия на Играх СНГ ФОТО; обновлено
17:43 6746
Россия помогает Китаю готовиться к вторжению на Тайвань
Россия помогает Китаю готовиться к вторжению на Тайвань The Washington Post
17:43 1329
Драматический авиаинцидент над Азербайджаном
Драматический авиаинцидент над Азербайджаном
16:16 6673
Зеленский сообщил о вторжении венгерских дронов
Зеленский сообщил о вторжении венгерских дронов
17:25 2279
Ильхам Алиев бьет в колокола. А что говорит Россия?
Ильхам Алиев бьет в колокола. А что говорит Россия?
16:00 5365
Какие ракеты Зеленский попросил у Трампа?
Какие ракеты Зеленский попросил у Трампа?
16:23 1987
Китай вступает в войну против Украины
Китай вступает в войну против Украины первая ласточка; все еще актуально
00:59 13313
Лидер турецких националистов о НАТО, войне в Украине и создании «второго Израиля»
Лидер турецких националистов о НАТО, войне в Украине и создании «второго Израиля»
15:51 2617

