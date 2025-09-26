USD 1.7000
EUR 1.9855
RUB 2.0247
Подписаться на уведомления
Трамп разрывает «броманс» с Путиным
Новость дня
Трамп разрывает «броманс» с Путиным

Россия готовит диверсии вокруг Британских островов

расследование Financial Times
19:17 635

Российский корабль "Янтарь", который в начале года заметили в территориальных водах Британии, следит за подводными кабельными линиями Европы. Об этом говорится в расследовании Financial Times, опубликованном 26 сентября.

Оценки военных экспертов, с которыми ознакомилась FT, показывают, что "Янтарь" был одним из нескольких российских военных кораблей, которые сосредоточились в водах Великобритании на 13 месяцев для постоянного наблюдения за узлами критической инфраструктуры, начиная с осени 2023 года.

Используя радиолокационные данные, собранные спутниками Европейского космического агентства, FT удалось обнаружить шпионский корабль, зависший над критически важными кабельными линиями в центре Ирландского моря в ноябре 2024 года. В тот момент плавания судно пыталось скрыть свою деятельность.

Морское дно становится все более привлекательной мишенью, поскольку глобальная зависимость от подводной инфраструктуры возросла, отмечает FT. 99% цифровых коммуникаций Великобритании теперь поставляются по подводным оптоволоконным кабелям, а по подводным трубопроводам транспортируется три четверти всего объема поставок газа в стране.

Особую важность представляют кабели, передающие данные Интегрированной системы подводного наблюдения – совместной военной сети США и Великобритании, которая отслеживает перемещение подводных лодок противника.

"Янтарь" оснащен подводными аппаратами с манипуляторами для подключения к военным и интернет-кабелям и перехвата информации с них, а также для установки взрывных устройств с целью их подрыва в будущем.

По официальным данным РФ, "Янтарь" – океанографическое исследовательское судно. В мае 2015 года оно было передано Военно-морскому флоту РФ. Уже в сентябре этого года "Янтарь" засекли в районе военно-морской базы США. Тогда в Пентагоне заявили, что российское судно собирает данные о подводных датчиках и другом оборудовании, которое используется на американских субмаринах.

Россия готовит диверсии вокруг Британских островов
Россия готовит диверсии вокруг Британских островов расследование Financial Times
19:17 636
Все противники Трампа – за решетку!
Все противники Трампа – за решетку! наша корреспонденция
17:37 1317
В Баку осквернили памятник герою Второй мировой войны. Чиновники отнекиваются: Нам некогда
В Баку осквернили памятник герою Второй мировой войны. Чиновники отнекиваются: Нам некогда фото
17:55 3108
Финалы Азербайджан – Россия на Играх СНГ
Финалы Азербайджан – Россия на Играх СНГ ФОТО; обновлено
17:43 6752
Россия помогает Китаю готовиться к вторжению на Тайвань
Россия помогает Китаю готовиться к вторжению на Тайвань The Washington Post
17:43 1329
Драматический авиаинцидент над Азербайджаном
Драматический авиаинцидент над Азербайджаном
16:16 6682
Зеленский сообщил о вторжении венгерских дронов
Зеленский сообщил о вторжении венгерских дронов
17:25 2282
Ильхам Алиев бьет в колокола. А что говорит Россия?
Ильхам Алиев бьет в колокола. А что говорит Россия?
16:00 5370
Какие ракеты Зеленский попросил у Трампа?
Какие ракеты Зеленский попросил у Трампа?
16:23 1988
Китай вступает в войну против Украины
Китай вступает в войну против Украины первая ласточка; все еще актуально
00:59 13313
Лидер турецких националистов о НАТО, войне в Украине и создании «второго Израиля»
Лидер турецких националистов о НАТО, войне в Украине и создании «второго Израиля»
15:51 2617

ЭТО ВАЖНО

Россия готовит диверсии вокруг Британских островов
Россия готовит диверсии вокруг Британских островов расследование Financial Times
19:17 636
Все противники Трампа – за решетку!
Все противники Трампа – за решетку! наша корреспонденция
17:37 1317
В Баку осквернили памятник герою Второй мировой войны. Чиновники отнекиваются: Нам некогда
В Баку осквернили памятник герою Второй мировой войны. Чиновники отнекиваются: Нам некогда фото
17:55 3108
Финалы Азербайджан – Россия на Играх СНГ
Финалы Азербайджан – Россия на Играх СНГ ФОТО; обновлено
17:43 6752
Россия помогает Китаю готовиться к вторжению на Тайвань
Россия помогает Китаю готовиться к вторжению на Тайвань The Washington Post
17:43 1329
Драматический авиаинцидент над Азербайджаном
Драматический авиаинцидент над Азербайджаном
16:16 6682
Зеленский сообщил о вторжении венгерских дронов
Зеленский сообщил о вторжении венгерских дронов
17:25 2282
Ильхам Алиев бьет в колокола. А что говорит Россия?
Ильхам Алиев бьет в колокола. А что говорит Россия?
16:00 5370
Какие ракеты Зеленский попросил у Трампа?
Какие ракеты Зеленский попросил у Трампа?
16:23 1988
Китай вступает в войну против Украины
Китай вступает в войну против Украины первая ласточка; все еще актуально
00:59 13313
Лидер турецких националистов о НАТО, войне в Украине и создании «второго Израиля»
Лидер турецких националистов о НАТО, войне в Украине и создании «второго Израиля»
15:51 2617
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться