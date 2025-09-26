Россия готовит диверсии вокруг Британских островов

Российский корабль "Янтарь", который в начале года заметили в территориальных водах Британии, следит за подводными кабельными линиями Европы. Об этом говорится в расследовании Financial Times, опубликованном 26 сентября.

Оценки военных экспертов, с которыми ознакомилась FT, показывают, что "Янтарь" был одним из нескольких российских военных кораблей, которые сосредоточились в водах Великобритании на 13 месяцев для постоянного наблюдения за узлами критической инфраструктуры, начиная с осени 2023 года.

Используя радиолокационные данные, собранные спутниками Европейского космического агентства, FT удалось обнаружить шпионский корабль, зависший над критически важными кабельными линиями в центре Ирландского моря в ноябре 2024 года. В тот момент плавания судно пыталось скрыть свою деятельность.

Морское дно становится все более привлекательной мишенью, поскольку глобальная зависимость от подводной инфраструктуры возросла, отмечает FT. 99% цифровых коммуникаций Великобритании теперь поставляются по подводным оптоволоконным кабелям, а по подводным трубопроводам транспортируется три четверти всего объема поставок газа в стране.

Особую важность представляют кабели, передающие данные Интегрированной системы подводного наблюдения – совместной военной сети США и Великобритании, которая отслеживает перемещение подводных лодок противника.

"Янтарь" оснащен подводными аппаратами с манипуляторами для подключения к военным и интернет-кабелям и перехвата информации с них, а также для установки взрывных устройств с целью их подрыва в будущем.

По официальным данным РФ, "Янтарь" – океанографическое исследовательское судно. В мае 2015 года оно было передано Военно-морскому флоту РФ. Уже в сентябре этого года "Янтарь" засекли в районе военно-морской базы США. Тогда в Пентагоне заявили, что российское судно собирает данные о подводных датчиках и другом оборудовании, которое используется на американских субмаринах.