Ветер усиливается: в Азербайджане объявлен оранжевый уровень

Синоптики объявили желтый и оранжевый уровни погодной опасности в Баку, на Апшеронском полуострове и в ряде регионов страны на 28 сентября в связи с усилением ветра.
Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, скорость северо-западного ветра местами будет достигать 13,9–20,7 м/с.
Усиление ветра прогнозируется, в частности, в Нахчыване, Кельбаджаре, Лачине, Физули, Джебраиле, Зангилане, Газахе, Агстафе, Товузе, Шемкире, Гедабеке, Гёйгёле, Самухе, Тертере, Агдаме, Агдере, Ханкенди, Шуше, Ходжавенде, Губадлы, Агджабеди, Сальяне, Сабирабаде, Саатлы, Евлахе, Барде, Агдаше, Уджаре, Зардабе, Кюрдамире, Бейлагане, Имишли, Шабране, Гахе, Загатале, Балакене, Шеки, Шамахе, Огузе, Габале, Губе, Хачмазе, Исмаиллы, Агсу, Гёйчае, Ширване, Билясуваре, Джалилабаде, Масаллы, Ярдымлы, Лерике, Ленкорани, Астаре.
В Баку и на Апшеронском полуострове, а также в Хызы, Сиязане, Гусаре, Нефтчале, Гаджигабуле, Мингячевире, Дашкесане, Гобустане, Гяндже, Нафталане и Геранбое скорость северо-западного ветра достигнет 20,8-28,4 м/сек.