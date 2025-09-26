Ветер усиливается: в Азербайджане объявлен оранжевый уровень

Синоптики объявили желтый и оранжевый уровни погодной опасности в Баку, на Апшеронском полуострове и в ряде регионов страны на 28 сентября в связи с усилением ветра.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, скорость северо-западного ветра местами будет достигать 13,9–20,7 м/с.