Трамп разрывает «броманс» с Путиным
Трамп разрывает «броманс» с Путиным

Лукашенко хочет обсудить с Зеленским «хорошее предложение»

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о наличии «хороших предложений» по урегулированию войны в Украине.

«Есть на столе хорошие предложения <…> по Украине, которые на Аляске в том числе были услышаны Дональдом Трампом», — сказал он в интервью журналисту Александру Зарубину.

Лукашенко отметил, что президент Украины Владимир Зеленский должен согласиться с этими предложениями. В противном случае «украинский лидер рискует потерять всю страну». Президент Беларуси добавил, что хотел бы лично поговорить с Зеленским.

«Я бы хотел вот с ним (Зеленским) просто поговорить. <…> У меня есть что ему сказать. И думаю, настало то время, когда мы должны вступить в консультации [по вопросу окончания войны]», — заявил Лукашенко.

Кроме того, он подчеркнул, что существующие предложения по решению украинского кризиса, исходящие от США, являются выгодными для Зеленского.

Россия готовит диверсии вокруг Британских островов
Россия готовит диверсии вокруг Британских островов расследование Financial Times
Все противники Трампа – за решетку!
Все противники Трампа – за решетку! наша корреспонденция
В Баку осквернили памятник герою Второй мировой войны. Чиновники отнекиваются: Нам некогда
В Баку осквернили памятник герою Второй мировой войны. Чиновники отнекиваются: Нам некогда фото
Финалы Азербайджан – Россия на Играх СНГ
Финалы Азербайджан – Россия на Играх СНГ ФОТО; обновлено
Россия помогает Китаю готовиться к вторжению на Тайвань
Россия помогает Китаю готовиться к вторжению на Тайвань The Washington Post
Драматический авиаинцидент над Азербайджаном
Драматический авиаинцидент над Азербайджаном
Зеленский сообщил о вторжении венгерских дронов
Зеленский сообщил о вторжении венгерских дронов
Ильхам Алиев бьет в колокола. А что говорит Россия?
Ильхам Алиев бьет в колокола. А что говорит Россия?
Какие ракеты Зеленский попросил у Трампа?
Какие ракеты Зеленский попросил у Трампа?
Китай вступает в войну против Украины
Китай вступает в войну против Украины первая ласточка; все еще актуально
Лидер турецких националистов о НАТО, войне в Украине и создании «второго Израиля»
Лидер турецких националистов о НАТО, войне в Украине и создании «второго Израиля»
