Лукашенко хочет обсудить с Зеленским «хорошее предложение»

«Есть на столе хорошие предложения <…> по Украине, которые на Аляске в том числе были услышаны Дональдом Трампом», — сказал он в интервью журналисту Александру Зарубину.

Лукашенко отметил, что президент Украины Владимир Зеленский должен согласиться с этими предложениями. В противном случае «украинский лидер рискует потерять всю страну». Президент Беларуси добавил, что хотел бы лично поговорить с Зеленским.

«Я бы хотел вот с ним (Зеленским) просто поговорить. <…> У меня есть что ему сказать. И думаю, настало то время, когда мы должны вступить в консультации [по вопросу окончания войны]», — заявил Лукашенко.

Кроме того, он подчеркнул, что существующие предложения по решению украинского кризиса, исходящие от США, являются выгодными для Зеленского.