В Имишли растет число пострадавших от массового отравления

Число пострадавших в результате массового отравления в Имишли продолжает расти, в местную больницу обратились уже 74 человека., сообщили в TƏBİB.

Все пострадавшие обратились в отделение скорой медицинской помощи Центральной районной больницы Имишли, среди них 35 мужчин и 39 женщин, в том числе 12 несовершеннолетних.

Им был поставлен диагноз "неинфекционный энтерит и колит", каждому оказана необходимая медицинская помощь.

Пять пациентов, чье состояние оценивается как тяжелое, доставлены в Клинический медицинский центр в Баку. 56 пациентов выписаны на амбулаторное лечение, четверо отказались от медицинской помощи.

Напомним, массовое отравление произошло 23 сентября на семейном торжестве.