Трамп разрывает «броманс» с Путиным
Трамп разрывает «броманс» с Путиным

В Имишли растет число пострадавших от массового отравления

20:02 741

Число пострадавших в результате массового отравления в Имишли продолжает расти, в местную больницу обратились уже 74 человека., сообщили в TƏBİB.

Все пострадавшие обратились в отделение скорой медицинской помощи Центральной районной больницы Имишли, среди них 35 мужчин и 39 женщин, в том числе 12 несовершеннолетних.

Им был поставлен диагноз "неинфекционный энтерит и колит", каждому оказана необходимая медицинская помощь.

Пять пациентов, чье состояние оценивается как тяжелое, доставлены в Клинический медицинский центр в Баку. 56 пациентов выписаны на амбулаторное лечение, четверо отказались от медицинской помощи.

Напомним, массовое отравление произошло 23 сентября на семейном торжестве.

Дроны уже летают над Германией
Дроны уже летают над Германией
20:19 1756
Россия готовит диверсии вокруг Британских островов
Россия готовит диверсии вокруг Британских островов расследование Financial Times
19:17 1604
Все противники Трампа – за решетку!
Все противники Трампа – за решетку! наша корреспонденция
17:37 1782
В Баку осквернили памятник герою Второй мировой войны. Чиновники отнекиваются: Нам некогда
В Баку осквернили памятник герою Второй мировой войны. Чиновники отнекиваются: Нам некогда фото
17:55 4751
Финалы Азербайджан – Россия на Играх СНГ
Финалы Азербайджан – Россия на Играх СНГ ФОТО; обновлено
17:43 7579
Россия помогает Китаю готовиться к вторжению на Тайвань
Россия помогает Китаю готовиться к вторжению на Тайвань The Washington Post
17:43 1841
Драматический авиаинцидент над Азербайджаном
Драматический авиаинцидент над Азербайджаном
16:16 8132
Зеленский сообщил о вторжении венгерских дронов. В Будапеште ответили
Зеленский сообщил о вторжении венгерских дронов. В Будапеште ответили обновлено 20:53
20:53 3366
Ильхам Алиев бьет в колокола. А что говорит Россия?
Ильхам Алиев бьет в колокола. А что говорит Россия?
16:00 6403
Трамп отказал Зеленскому
Трамп отказал Зеленскому обновлено 21:19
21:19 2754
Китай вступает в войну против Украины
Китай вступает в войну против Украины первая ласточка; все еще актуально
00:59 13553

