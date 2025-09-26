USD 1.7000
Трамп разрывает «броманс» с Путиным
Дроны уже летают над Германией

Дроны уже летают над Германией

20:19

Над Шлезвиг-Гольштейном – землей на севере Германии – в пятницу было замечено несколько беспилотников, в связи с чем местные власти начали расследование.

Об этом сообщает NDR.

По словам министра внутренних дел Шлезвиг-Гольштейна Сабины Зюттерлин-Вак, в связи с фиксированием неизвестных беспилотников было начато расследование по подозрению в шпионаже.

Она добавила, что МВД земли находится в "интенсивном и постоянном диалоге" с федеральным правительством и Бундесвером, а земельная полиция усиливает защиту от беспилотников в координации с другими северными немецкими землями.

Сабина Зюттерлин-Вак не уточнила, сколько беспилотников было замечено и где именно.

"Конечно, мы в Шлезвиг-Гольштейне также расследуем каждое подозрение в шпионаже и саботаже в этом деле и остаемся очень бдительными", – сказала чиновница.

В Шлезвиг-Гольштейне уже произошло несколько инцидентов с участием беспилотников. В начале сентября спецподразделения полиции обыскали грузовое судно на Кильском канале, которое, по подозрениям, служило базой для беспилотников.

В августе 2024 года в земле также были зафиксированы многочисленные незаконные полеты дронов над объектами критической инфраструктуры.

Подобные инциденты стали все чаще происходить в последние недели. 

Россия готовит диверсии вокруг Британских островов
Россия готовит диверсии вокруг Британских островов расследование Financial Times
19:17 1606
Все противники Трампа – за решетку!
Все противники Трампа – за решетку! наша корреспонденция
17:37 1784
В Баку осквернили памятник герою Второй мировой войны. Чиновники отнекиваются: Нам некогда
В Баку осквернили памятник герою Второй мировой войны. Чиновники отнекиваются: Нам некогда фото
17:55 4753
Финалы Азербайджан – Россия на Играх СНГ
Финалы Азербайджан – Россия на Играх СНГ ФОТО; обновлено
17:43 7579
Россия помогает Китаю готовиться к вторжению на Тайвань
Россия помогает Китаю готовиться к вторжению на Тайвань The Washington Post
17:43 1841
Драматический авиаинцидент над Азербайджаном
Драматический авиаинцидент над Азербайджаном
16:16 8133
Зеленский сообщил о вторжении венгерских дронов. В Будапеште ответили
Зеленский сообщил о вторжении венгерских дронов. В Будапеште ответили обновлено 20:53
20:53 3367
Ильхам Алиев бьет в колокола. А что говорит Россия?
Ильхам Алиев бьет в колокола. А что говорит Россия?
16:00 6405
Трамп отказал Зеленскому
Трамп отказал Зеленскому обновлено 21:19
21:19 2758
Китай вступает в войну против Украины
Китай вступает в войну против Украины первая ласточка; все еще актуально
00:59 13553

