USD 1.7000
EUR 1.9855
RUB 2.0247
Подписаться на уведомления
Трамп разрывает «броманс» с Путиным
Новость дня
Трамп разрывает «броманс» с Путиным

Иран ускорил строительство секретного военного объекта после ударов США

20:33 459

Иран в последние месяцы ускорил строительство секретного военного объекта под горой Коланг в провинции Исфахан в центральной части страны. С таким утверждением выступила газета The Washington Post со ссылкой на спутниковые снимки.

По версии газеты, строительство объекта, "предназначение которого по-прежнему неизвестно", ускорилось после ударов США по трем ядерным центрам Ирана. Один из этих объектов, расположенный в Натанзе, находится неподалеку от горы Коланг, отмечает издание. WP поясняет, что работы там ведутся с 2020 года.

Издание приводит данные, согласно которым иранское руководство ранее сообщало, что указанный объект может быть использован для производства центрифуг для обогащения урана. В то же время эксперты, оценки которых приводит газета, считают, что объект может быть использован непосредственно для обогащения урана или его хранения.

В ночь на 13 июня Израиль начал военную операцию против Ирана. Исламская республика осуществила ответную атаку. США вступили в конфликт 22 июня, ударив по иранским ядерным объектам в Исфахане, Натанзе и Фордо. На следующий день Иран атаковал в Катаре крупнейшую на Ближнем Востоке американскую авиабазу Аль-Удейд. После этого президент США Дональд Трамп сообщил, что Израиль и Иран согласились установить режим прекращения огня. Он вступил в силу 24 июня.

В 2025 году пять раундов переговоров Ирана с США по ядерному досье завершились безрезультатно из-за начала военной операции Израиля против исламской республики и ударов американских ВС по иранским ядерным объектам. Одновременно переговоры с Тегераном вели представители стран "евротройки", которые не смогли выступить посредниками в заключении нового соглашения по иранскому атому.

Дроны уже летают над Германией
Дроны уже летают над Германией
20:19 1760
Россия готовит диверсии вокруг Британских островов
Россия готовит диверсии вокруг Британских островов расследование Financial Times
19:17 1606
Все противники Трампа – за решетку!
Все противники Трампа – за решетку! наша корреспонденция
17:37 1784
В Баку осквернили памятник герою Второй мировой войны. Чиновники отнекиваются: Нам некогда
В Баку осквернили памятник герою Второй мировой войны. Чиновники отнекиваются: Нам некогда фото
17:55 4755
Финалы Азербайджан – Россия на Играх СНГ
Финалы Азербайджан – Россия на Играх СНГ ФОТО; обновлено
17:43 7579
Россия помогает Китаю готовиться к вторжению на Тайвань
Россия помогает Китаю готовиться к вторжению на Тайвань The Washington Post
17:43 1841
Драматический авиаинцидент над Азербайджаном
Драматический авиаинцидент над Азербайджаном
16:16 8134
Зеленский сообщил о вторжении венгерских дронов. В Будапеште ответили
Зеленский сообщил о вторжении венгерских дронов. В Будапеште ответили обновлено 20:53
20:53 3370
Ильхам Алиев бьет в колокола. А что говорит Россия?
Ильхам Алиев бьет в колокола. А что говорит Россия?
16:00 6407
Трамп отказал Зеленскому
Трамп отказал Зеленскому обновлено 21:19
21:19 2761
Китай вступает в войну против Украины
Китай вступает в войну против Украины первая ласточка; все еще актуально
00:59 13553

ЭТО ВАЖНО

Дроны уже летают над Германией
Дроны уже летают над Германией
20:19 1760
Россия готовит диверсии вокруг Британских островов
Россия готовит диверсии вокруг Британских островов расследование Financial Times
19:17 1606
Все противники Трампа – за решетку!
Все противники Трампа – за решетку! наша корреспонденция
17:37 1784
В Баку осквернили памятник герою Второй мировой войны. Чиновники отнекиваются: Нам некогда
В Баку осквернили памятник герою Второй мировой войны. Чиновники отнекиваются: Нам некогда фото
17:55 4755
Финалы Азербайджан – Россия на Играх СНГ
Финалы Азербайджан – Россия на Играх СНГ ФОТО; обновлено
17:43 7579
Россия помогает Китаю готовиться к вторжению на Тайвань
Россия помогает Китаю готовиться к вторжению на Тайвань The Washington Post
17:43 1841
Драматический авиаинцидент над Азербайджаном
Драматический авиаинцидент над Азербайджаном
16:16 8134
Зеленский сообщил о вторжении венгерских дронов. В Будапеште ответили
Зеленский сообщил о вторжении венгерских дронов. В Будапеште ответили обновлено 20:53
20:53 3370
Ильхам Алиев бьет в колокола. А что говорит Россия?
Ильхам Алиев бьет в колокола. А что говорит Россия?
16:00 6407
Трамп отказал Зеленскому
Трамп отказал Зеленскому обновлено 21:19
21:19 2761
Китай вступает в войну против Украины
Китай вступает в войну против Украины первая ласточка; все еще актуально
00:59 13553
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться