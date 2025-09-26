USD 1.7000
Анар Алиев посетил малые хозяйства в Барде

ФОТО
21:32 74

Министр труда и социальной защиты населения Анар Алиев и глава Исполнительной власти Бардинского района Видади Исаев ознакомились с малыми хозяйствами, созданными в рамках программы самозанятости для местных жителей Рамиля Гаджиева и Ильхама Исмаилова.

Согласно сообщению отдела по связям с общественностью Министерства труда и социальной защиты населения, путем предоставления активов для Р.Гаджиева было создано фотоателье, для И.Исмаилова — небольшое животноводческое хозяйство. Они выразили благодарность главе государства за оказываемую поддержку, которая позволяет безработным и ищущим работу гражданам создавать свой малый бизнес и хозяйства.

В Минтруда отметили, что за прошедший период в рамках программы самозанятости в Бардинском районе было создано 2808 малых хозяйств.

Также министр Анар Алиев ознакомился с Карабахским филиалом DOST Evi Центра инклюзивного развития и творчества DOST, с условиями, созданными для развития творческого потенциала представителей социально уязвимых групп.

