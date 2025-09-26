Турция снизила закупки российской нефти

Поставки российской нефти в Турцию уменьшились из-за конкуренции с другими сортами сырья, санкций и из-за того, что президент США Дональд Трамп призывает союзников прекратить покупать российскую нефть, чтобы ослабить военные возможности России.

В четверг, после двухчасовых переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, американский лидер Дональд Трамп заявил, что верит в готовность Анкары согласиться на его просьбу отказаться от российской нефти и что может снять санкции США с Турции.

Впрочем, изменение позиции Турции не гарантировано, ведь за последние годы Эрдоган и лидер РФ Владимир Путин выстроили тесные отношения.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в пятницу отметил, что решение о торговых партнерах Турция принимает самостоятельно.

"Это суверенное государство, которое само определяет, в каких сферах сотрудничать с нами. Если определенные виды торговли определенными товарами будут выгодны турецкой стороне, то она их продолжит", - сказал он.

По словам двух трейдеров и по данным LSEG, в сентябре импорт российской нефти в Турцию упал до самого низкого уровня с апреля.

Согласно данным LSEG, Турция является вторым по величине импортером российской морской нефти Urals после Индии. Она не присоединилась к западным санкциям против России, но соблюдает международные законы и ограничения.

В июне Турция закупила 1,6 млн тонн Urals - больше всего с мая 2024 года. Однако в этом месяце импорт, по предварительным данным LSEG на пятницу, может сократиться примерно до 1,2 млн тонн.