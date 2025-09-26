USD 1.7000
Трамп разрывает «броманс» с Путиным
Трамп разрывает «броманс» с Путиным

Российские дипломаты потеряют право свободного перемещения по Европе

22:08 717

Европейская служба внешних связей (EEAS), отвечающая за взаимодействие Евросоюза с другими странами, предложила в рамках будущего 19-го пакета санкций обязать российских дипломатов, находящихся в долгосрочных командировках в странах ЕС, сообщать о каждом своем перемещении внутри союза.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на источник в ЕС.

По информации собеседника агентства, внедрение такой системы уведомлений даст возможность странам-членам отказывать во въезде российским дипломатам, если они этого захотят. Подчеркивается, что страны Балтии и Чехия уже с прошлого года активно выступают за ограничение передвижения российских дипломатических работников.

Постоянные представители стран-членов Евросоюза в пятницу, 26 сентября, проведут первое заседание по согласованию предложения Еврокомиссии по 19-му пакету антироссийских санкций.

Украина предупредила Венгрию: ответ будет
Украина предупредила Венгрию: ответ будет обновлено 22:50
22:50 4667
Турция снизила закупки российской нефти
Турция снизила закупки российской нефти
21:48 1503
Дроны уже летают над Германией
Дроны уже летают над Германией
20:19 3136
Россия готовит диверсии вокруг Британских островов
Россия готовит диверсии вокруг Британских островов расследование Financial Times
19:17 2282
Все противники Трампа – за решетку!
Все противники Трампа – за решетку! наша корреспонденция
17:37 2167
В Баку осквернили памятник герою Второй мировой войны. Чиновники отнекиваются: Нам некогда
В Баку осквернили памятник герою Второй мировой войны. Чиновники отнекиваются: Нам некогда фото
17:55 6079
Финалы Азербайджан – Россия на Играх СНГ
Финалы Азербайджан – Россия на Играх СНГ ФОТО; обновлено
17:43 8205
Россия помогает Китаю готовиться к вторжению на Тайвань
Россия помогает Китаю готовиться к вторжению на Тайвань The Washington Post
17:43 2250
Драматический авиаинцидент над Азербайджаном
Драматический авиаинцидент над Азербайджаном
16:16 9443
Ильхам Алиев бьет в колокола. А что говорит Россия?
Ильхам Алиев бьет в колокола. А что говорит Россия?
16:00 7325
Трамп отказал Зеленскому
Трамп отказал Зеленскому обновлено 21:19
21:19 4679

