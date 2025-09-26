USD 1.7000
EUR 1.9855
RUB 2.0247
Подписаться на уведомления
Трамп разрывает «броманс» с Путиным
Новость дня
Трамп разрывает «броманс» с Путиным

Президент Польши подписал закон о помощи украинцам

22:18 484

Президент Польши Кароль Навроцкий подписал новый закон о помощи украинским беженцам, который продлевает их легальный статус до марта 2026 года.

Об этом рассказал глава канцелярии президента Польши Збигнев Богуцкий, сообщает RMF FM.

По его словам, Навроцкий подписал три закона, среди которых и принятый недавно парламентом документ о помощи украинцам.

Богуцкий добавил, что польский президент больше не подпишет ни одного другого закона о помощи гражданам Украины.

"Мы должны перейти к нормальным правилам в отношении граждан Украины. Правительство имеет на это полгода. Президент сегодня посылает очень четкий сигнал - конец преференциям, особым условиям. Эти вопросы нужно решать на основе общих правил, которые касаются всех", - отметил он.

По словам Богуцкого, в новом законе перечислены конкретные льготы, на которые украинцы, которые не работают в Польше, не будут иметь права. Среди них реабилитация, программы борьбы с наркотиками, программы здравоохранения, приобретение рецептурных лекарств и многие другие льготы.

Он отметил, что "закон не идеален", а президентский проект предлагает лучшие решения, которые "еще плотнее запечатают систему".

Глава канцелярии президента Польши добавил, что в понедельник председателю Сейма будет подано два законодательных предложения. Одно из них касается "продления срока, после которого иностранцы, включая украинцев, смогут подавать заявления на получение польского гражданства".

Напомним, 13 сентября польский Сейм принял закон, который регулирует выплаты украинцам в Польше и продлевает их легальный статус до марта 2026 года.

Украина предупредила Венгрию: ответ будет
Украина предупредила Венгрию: ответ будет обновлено 22:50
22:50 4682
Турция снизила закупки российской нефти
Турция снизила закупки российской нефти
21:48 1513
Дроны уже летают над Германией
Дроны уже летают над Германией
20:19 3144
Россия готовит диверсии вокруг Британских островов
Россия готовит диверсии вокруг Британских островов расследование Financial Times
19:17 2286
Все противники Трампа – за решетку!
Все противники Трампа – за решетку! наша корреспонденция
17:37 2170
В Баку осквернили памятник герою Второй мировой войны. Чиновники отнекиваются: Нам некогда
В Баку осквернили памятник герою Второй мировой войны. Чиновники отнекиваются: Нам некогда фото
17:55 6089
Финалы Азербайджан – Россия на Играх СНГ
Финалы Азербайджан – Россия на Играх СНГ ФОТО; обновлено
17:43 8213
Россия помогает Китаю готовиться к вторжению на Тайвань
Россия помогает Китаю готовиться к вторжению на Тайвань The Washington Post
17:43 2253
Драматический авиаинцидент над Азербайджаном
Драматический авиаинцидент над Азербайджаном
16:16 9452
Ильхам Алиев бьет в колокола. А что говорит Россия?
Ильхам Алиев бьет в колокола. А что говорит Россия?
16:00 7333
Трамп отказал Зеленскому
Трамп отказал Зеленскому обновлено 21:19
21:19 4688

ЭТО ВАЖНО

Украина предупредила Венгрию: ответ будет
Украина предупредила Венгрию: ответ будет обновлено 22:50
22:50 4682
Турция снизила закупки российской нефти
Турция снизила закупки российской нефти
21:48 1513
Дроны уже летают над Германией
Дроны уже летают над Германией
20:19 3144
Россия готовит диверсии вокруг Британских островов
Россия готовит диверсии вокруг Британских островов расследование Financial Times
19:17 2286
Все противники Трампа – за решетку!
Все противники Трампа – за решетку! наша корреспонденция
17:37 2170
В Баку осквернили памятник герою Второй мировой войны. Чиновники отнекиваются: Нам некогда
В Баку осквернили памятник герою Второй мировой войны. Чиновники отнекиваются: Нам некогда фото
17:55 6089
Финалы Азербайджан – Россия на Играх СНГ
Финалы Азербайджан – Россия на Играх СНГ ФОТО; обновлено
17:43 8213
Россия помогает Китаю готовиться к вторжению на Тайвань
Россия помогает Китаю готовиться к вторжению на Тайвань The Washington Post
17:43 2253
Драматический авиаинцидент над Азербайджаном
Драматический авиаинцидент над Азербайджаном
16:16 9452
Ильхам Алиев бьет в колокола. А что говорит Россия?
Ильхам Алиев бьет в колокола. А что говорит Россия?
16:00 7333
Трамп отказал Зеленскому
Трамп отказал Зеленскому обновлено 21:19
21:19 4688
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться