Президент Польши подписал закон о помощи украинцам

Президент Польши Кароль Навроцкий подписал новый закон о помощи украинским беженцам, который продлевает их легальный статус до марта 2026 года.

Об этом рассказал глава канцелярии президента Польши Збигнев Богуцкий, сообщает RMF FM.

По его словам, Навроцкий подписал три закона, среди которых и принятый недавно парламентом документ о помощи украинцам.

Богуцкий добавил, что польский президент больше не подпишет ни одного другого закона о помощи гражданам Украины.

"Мы должны перейти к нормальным правилам в отношении граждан Украины. Правительство имеет на это полгода. Президент сегодня посылает очень четкий сигнал - конец преференциям, особым условиям. Эти вопросы нужно решать на основе общих правил, которые касаются всех", - отметил он.

По словам Богуцкого, в новом законе перечислены конкретные льготы, на которые украинцы, которые не работают в Польше, не будут иметь права. Среди них реабилитация, программы борьбы с наркотиками, программы здравоохранения, приобретение рецептурных лекарств и многие другие льготы.

Он отметил, что "закон не идеален", а президентский проект предлагает лучшие решения, которые "еще плотнее запечатают систему".

Глава канцелярии президента Польши добавил, что в понедельник председателю Сейма будет подано два законодательных предложения. Одно из них касается "продления срока, после которого иностранцы, включая украинцев, смогут подавать заявления на получение польского гражданства".

Напомним, 13 сентября польский Сейм принял закон, который регулирует выплаты украинцам в Польше и продлевает их легальный статус до марта 2026 года.