Трамп разрывает «броманс» с Путиным
Трамп разрывает «броманс» с Путиным

Зеленский: Путин лжет другим лидерам о военных успехах России

Российский президент Владимир Путин в переговорах с иностранными лидерами заявляет об «успехах» российских войск на фронте. На деле ситуация выглядит иначе.

Об этом говорится в вечернем обращении президента Украины Владимира Зеленского.

Глава государства отметил, что Россия планировала организовать под Добропольем один из значительных прорывов на фронте, однако украинским защитникам удалось остановить войска РФ и перейти в контрнаступление.

«Путин лжет лидерам, которые до сих пор с ним разговаривают, утверждая, что оккупационные силы достигают своих целей. На самом деле они уже не первый год вынуждены придумывать все новые причины для переноса установленных ими сроков», — подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что, несмотря на призывы других стран к миру, Москва продолжает предпринимать новые штурмы и удары по украинским городам.

«Реально больны войной, и можно ли их вылечить — вопрос открытый. Единственное, что может остановить этот российский вирус войны, — это сила, решительные действия и эффективная помощь», — заявил президент.

Напомним, сегодня президент Беларуси Александр Лукашенко после встречи с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что российские войска на некоторых участках фронта якобы «практически захватили крупные населенные пункты».

