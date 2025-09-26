Зеленский: Путин лжет другим лидерам о военных успехах России

Об этом говорится в вечернем обращении президента Украины Владимира Зеленского.

Российский президент Владимир Путин в переговорах с иностранными лидерами заявляет об «успехах» российских войск на фронте. На деле ситуация выглядит иначе.

Глава государства отметил, что Россия планировала организовать под Добропольем один из значительных прорывов на фронте, однако украинским защитникам удалось остановить войска РФ и перейти в контрнаступление.

«Путин лжет лидерам, которые до сих пор с ним разговаривают, утверждая, что оккупационные силы достигают своих целей. На самом деле они уже не первый год вынуждены придумывать все новые причины для переноса установленных ими сроков», — подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что, несмотря на призывы других стран к миру, Москва продолжает предпринимать новые штурмы и удары по украинским городам.

«Реально больны войной, и можно ли их вылечить — вопрос открытый. Единственное, что может остановить этот российский вирус войны, — это сила, решительные действия и эффективная помощь», — заявил президент.

Напомним, сегодня президент Беларуси Александр Лукашенко после встречи с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что российские войска на некоторых участках фронта якобы «практически захватили крупные населенные пункты».