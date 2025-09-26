Переговоры Сирии и Израиля провалились

Заключение соглашения о безопасности между Израилем и Сирией, о котором должно было быть объявлено на этой неделе, сорвалось из-за требования Израиля к сирийскому руководству предоставить коридор в южную сирийскую провинцию Эс-Сувейда, населенную преимущественно друзами. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Переговоры между Сирией и Израилем при посредничестве США продолжались несколько месяцев в Баку, Париже и Лондоне и активизировались в преддверии сессии Генассамблеи ООН. Требование о коридоре Израиль выдвинул на первых этапах переговоров, однако оно было отклонено Сирией как нарушающее ее суверенитет. Но Израиль выдвинул его снова, что помешало подписанию соглашения на этой неделе.

Ранее посланник США по Сирии Том Барак заявил, что Израиль и Сирия близки к подписанию «соглашения о деэскалации», которое должно стать первым этапом полноценного договора о безопасности. В рамках соглашения о деэскалации Израиль должнен прекратить удары по сирийской территории, а Сирия откажется от любых перемещений вооружений и тяжелой техники вблизи израильской границы.

В середине июля 2025 года на юге Сирии вспыхнул конфликт между бедуинами и друзами. Прибывшие для его усмирения правительственные войска в итоге примкнули к бедуинам, что повлекло многочисленные жертвы среди друзского гражданского населения. Это спровоцировало острую реакцию в Израиле, где также проживает большая группа друзов.