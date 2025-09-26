USD 1.7000
EUR 1.9855
RUB 2.0247
Подписаться на уведомления
Трамп разрывает «броманс» с Путиным
Новость дня
Трамп разрывает «броманс» с Путиным

Переговоры Сирии и Израиля провалились

26 сентября 2025, 23:21 1197

Заключение соглашения о безопасности между Израилем и Сирией, о котором должно было быть объявлено на этой неделе, сорвалось из-за требования Израиля к сирийскому руководству предоставить коридор в южную сирийскую провинцию Эс-Сувейда, населенную преимущественно друзами. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Переговоры между Сирией и Израилем при посредничестве США продолжались несколько месяцев в Баку, Париже и Лондоне и активизировались в преддверии сессии Генассамблеи ООН. Требование о коридоре Израиль выдвинул на первых этапах переговоров, однако оно было отклонено Сирией как нарушающее ее суверенитет. Но Израиль выдвинул его снова, что помешало подписанию соглашения на этой неделе.

Ранее посланник США по Сирии Том Барак заявил, что Израиль и Сирия близки к подписанию «соглашения о деэскалации», которое должно стать первым этапом полноценного договора о безопасности. В рамках соглашения о деэскалации Израиль должнен прекратить удары по сирийской территории, а Сирия откажется от любых перемещений вооружений и тяжелой техники вблизи израильской границы.

В середине июля 2025 года на юге Сирии вспыхнул конфликт между бедуинами и друзами. Прибывшие для его усмирения правительственные войска в итоге примкнули к бедуинам, что повлекло многочисленные жертвы среди друзского гражданского населения. Это спровоцировало острую реакцию в Израиле, где также проживает большая группа друзов.

Активы Аднана Ахмедзаде переходят к Юсифу Мамедову
Активы Аднана Ахмедзаде переходят к Юсифу Мамедову главное на этот час
26 сентября 2025, 18:09 9606
Переговоры Сирии и Израиля провалились
Переговоры Сирии и Израиля провалились
26 сентября 2025, 23:21 1198
Украина предупредила Венгрию: ответ будет
Украина предупредила Венгрию: ответ будет обновлено 22:50
26 сентября 2025, 22:50 6332
Турция снизила закупки российской нефти
Турция снизила закупки российской нефти
26 сентября 2025, 21:48 2323
Дроны уже летают над Германией
Дроны уже летают над Германией
26 сентября 2025, 20:19 3942
Россия готовит диверсии вокруг Британских островов
Россия готовит диверсии вокруг Британских островов расследование Financial Times
26 сентября 2025, 19:17 2677
Все противники Трампа – за решетку!
Все противники Трампа – за решетку! наша корреспонденция
26 сентября 2025, 17:37 2411
В Баку осквернили памятник герою Второй мировой войны. Чиновники отнекиваются: Нам некогда
В Баку осквернили памятник герою Второй мировой войны. Чиновники отнекиваются: Нам некогда фото
26 сентября 2025, 17:55 6854
Финалы Азербайджан – Россия на Играх СНГ
Финалы Азербайджан – Россия на Играх СНГ ФОТО; обновлено
26 сентября 2025, 17:43 8561
Россия помогает Китаю готовиться к вторжению на Тайвань
Россия помогает Китаю готовиться к вторжению на Тайвань The Washington Post
26 сентября 2025, 17:43 2460
Драматический авиаинцидент над Азербайджаном
Драматический авиаинцидент над Азербайджаном
26 сентября 2025, 16:16 10431

ЭТО ВАЖНО

Активы Аднана Ахмедзаде переходят к Юсифу Мамедову
Активы Аднана Ахмедзаде переходят к Юсифу Мамедову главное на этот час
26 сентября 2025, 18:09 9606
Переговоры Сирии и Израиля провалились
Переговоры Сирии и Израиля провалились
26 сентября 2025, 23:21 1198
Украина предупредила Венгрию: ответ будет
Украина предупредила Венгрию: ответ будет обновлено 22:50
26 сентября 2025, 22:50 6332
Турция снизила закупки российской нефти
Турция снизила закупки российской нефти
26 сентября 2025, 21:48 2323
Дроны уже летают над Германией
Дроны уже летают над Германией
26 сентября 2025, 20:19 3942
Россия готовит диверсии вокруг Британских островов
Россия готовит диверсии вокруг Британских островов расследование Financial Times
26 сентября 2025, 19:17 2677
Все противники Трампа – за решетку!
Все противники Трампа – за решетку! наша корреспонденция
26 сентября 2025, 17:37 2411
В Баку осквернили памятник герою Второй мировой войны. Чиновники отнекиваются: Нам некогда
В Баку осквернили памятник герою Второй мировой войны. Чиновники отнекиваются: Нам некогда фото
26 сентября 2025, 17:55 6854
Финалы Азербайджан – Россия на Играх СНГ
Финалы Азербайджан – Россия на Играх СНГ ФОТО; обновлено
26 сентября 2025, 17:43 8561
Россия помогает Китаю готовиться к вторжению на Тайвань
Россия помогает Китаю готовиться к вторжению на Тайвань The Washington Post
26 сентября 2025, 17:43 2460
Драматический авиаинцидент над Азербайджаном
Драматический авиаинцидент над Азербайджаном
26 сентября 2025, 16:16 10431
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться