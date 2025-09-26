USD 1.7000
EUR 1.9855
RUB 2.0247
Подписаться на уведомления
Трамп разрывает «броманс» с Путиным
Новость дня
Трамп разрывает «броманс» с Путиным

Аресты в мэрии Анкары

26 сентября 2025, 23:46 709

В Анкаре продолжается расследование в отношении столичной мэрии (ABB) по фактам возможных нарушений при организации концертов в 2021–2024 годах, сообщают турецкие СМИ.

В рамках этого дела были задержаны 14 человек. Пятеро из них арестованы, девять отпущены под судебный контроль.

Расследование началось в ноябре 2024 года после заявлений о том, что расходы на концерты, проведенные мэрией Анкары в 2021–2024 годах, привели к ущербу для государственного бюджета.

Ранее сообщалось, что постановление о задержании было вынесено в отношении 13 человек, среди которых — бывшие руководители департамента культуры и представители подрядных фирм. Им вменяют злоупотребление полномочиями и махинации при тендерах.

Проверка стартовала на основании отчетов МВД, Счетной палаты, Совета по расследованию финансовых преступлений Турции (MASAK) и экспертных заключений. По данным следствия, ущерб составил более 154 млн лир (свыше $3,7 млн).

Активы Аднана Ахмедзаде переходят к Юсифу Мамедову
Активы Аднана Ахмедзаде переходят к Юсифу Мамедову главное на этот час
26 сентября 2025, 18:09 9609
Переговоры Сирии и Израиля провалились
Переговоры Сирии и Израиля провалились
26 сентября 2025, 23:21 1199
Украина предупредила Венгрию: ответ будет
Украина предупредила Венгрию: ответ будет обновлено 22:50
26 сентября 2025, 22:50 6336
Турция снизила закупки российской нефти
Турция снизила закупки российской нефти
26 сентября 2025, 21:48 2325
Дроны уже летают над Германией
Дроны уже летают над Германией
26 сентября 2025, 20:19 3944
Россия готовит диверсии вокруг Британских островов
Россия готовит диверсии вокруг Британских островов расследование Financial Times
26 сентября 2025, 19:17 2678
Все противники Трампа – за решетку!
Все противники Трампа – за решетку! наша корреспонденция
26 сентября 2025, 17:37 2411
В Баку осквернили памятник герою Второй мировой войны. Чиновники отнекиваются: Нам некогда
В Баку осквернили памятник герою Второй мировой войны. Чиновники отнекиваются: Нам некогда фото
26 сентября 2025, 17:55 6857
Финалы Азербайджан – Россия на Играх СНГ
Финалы Азербайджан – Россия на Играх СНГ ФОТО; обновлено
26 сентября 2025, 17:43 8561
Россия помогает Китаю готовиться к вторжению на Тайвань
Россия помогает Китаю готовиться к вторжению на Тайвань The Washington Post
26 сентября 2025, 17:43 2460
Драматический авиаинцидент над Азербайджаном
Драматический авиаинцидент над Азербайджаном
26 сентября 2025, 16:16 10433

ЭТО ВАЖНО

Активы Аднана Ахмедзаде переходят к Юсифу Мамедову
Активы Аднана Ахмедзаде переходят к Юсифу Мамедову главное на этот час
26 сентября 2025, 18:09 9609
Переговоры Сирии и Израиля провалились
Переговоры Сирии и Израиля провалились
26 сентября 2025, 23:21 1199
Украина предупредила Венгрию: ответ будет
Украина предупредила Венгрию: ответ будет обновлено 22:50
26 сентября 2025, 22:50 6336
Турция снизила закупки российской нефти
Турция снизила закупки российской нефти
26 сентября 2025, 21:48 2325
Дроны уже летают над Германией
Дроны уже летают над Германией
26 сентября 2025, 20:19 3944
Россия готовит диверсии вокруг Британских островов
Россия готовит диверсии вокруг Британских островов расследование Financial Times
26 сентября 2025, 19:17 2678
Все противники Трампа – за решетку!
Все противники Трампа – за решетку! наша корреспонденция
26 сентября 2025, 17:37 2411
В Баку осквернили памятник герою Второй мировой войны. Чиновники отнекиваются: Нам некогда
В Баку осквернили памятник герою Второй мировой войны. Чиновники отнекиваются: Нам некогда фото
26 сентября 2025, 17:55 6857
Финалы Азербайджан – Россия на Играх СНГ
Финалы Азербайджан – Россия на Играх СНГ ФОТО; обновлено
26 сентября 2025, 17:43 8561
Россия помогает Китаю готовиться к вторжению на Тайвань
Россия помогает Китаю готовиться к вторжению на Тайвань The Washington Post
26 сентября 2025, 17:43 2460
Драматический авиаинцидент над Азербайджаном
Драматический авиаинцидент над Азербайджаном
26 сентября 2025, 16:16 10433
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться