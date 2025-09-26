Аресты в мэрии Анкары

В Анкаре продолжается расследование в отношении столичной мэрии (ABB) по фактам возможных нарушений при организации концертов в 2021–2024 годах, сообщают турецкие СМИ.

В рамках этого дела были задержаны 14 человек. Пятеро из них арестованы, девять отпущены под судебный контроль.

Расследование началось в ноябре 2024 года после заявлений о том, что расходы на концерты, проведенные мэрией Анкары в 2021–2024 годах, привели к ущербу для государственного бюджета.

Ранее сообщалось, что постановление о задержании было вынесено в отношении 13 человек, среди которых — бывшие руководители департамента культуры и представители подрядных фирм. Им вменяют злоупотребление полномочиями и махинации при тендерах.

Проверка стартовала на основании отчетов МВД, Счетной палаты, Совета по расследованию финансовых преступлений Турции (MASAK) и экспертных заключений. По данным следствия, ущерб составил более 154 млн лир (свыше $3,7 млн).