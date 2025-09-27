Русские продвинулись на нескольких направлениях

На Лиманском направлении зафиксировано продвижение российских войск в районе Ямполя. На юго-востоке Днепропетровской области россияне продвинулись в районах Березового и Калиновского, а на северо-востоке Запорожской области — в районах Ольговского и Новоивановки, сообщает DeepState.

О наступлении со стороны Ольговского на Полтавку также сообщил украинский военнослужащий с позывным «Мучной».

По информации источников, ситуация на этих участках фронта остается напряженной, украинские военные продолжают вести оборонительные действия.