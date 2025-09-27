USD 1.7000
Трамп разрывает «броманс» с Путиным
Трамп разрывает «броманс» с Путиным

В Кривом Роге убили президента местной федерации самбо

01:26 400

Убийство президента местной федерации самбо Евгения Понырко произошло вечером в городе Кривой Рог в Украине. Об этом сообщило издание "Общественное. Новости".

"На месте происшествия работают следственно-оперативная группа, эксперты, руководство Криворожского районного управления полиции и другие профильные службы. В настоящее время проводятся первоочередные следственные действия по установлению лица, причастного к совершению преступления", - приводит слова полиции издание.

По данным издания, в Понырко несколько раз выстрелил неизвестный, от чего он погиб на месте. Еще один человек был ранен. Полиция возбудила уголовное дело по статье 115 УК Украины (умышленное убийство).

Русские продвинулись на нескольких направлениях
Русские продвинулись на нескольких направлениях
01:01 696
День памяти в Азербайджане: Ильхам и Мехрибан Алиевы поделились публикацией
День памяти в Азербайджане: Ильхам и Мехрибан Алиевы поделились публикацией
00:40 783
Активы Аднана Ахмедзаде переходят к Юсифу Мамедову
Активы Аднана Ахмедзаде переходят к Юсифу Мамедову главное на этот час
26 сентября 2025, 18:09 10328
Переговоры Сирии и Израиля провалились
Переговоры Сирии и Израиля провалились
26 сентября 2025, 23:21 1705
Украина предупредила Венгрию: ответ будет
Украина предупредила Венгрию: ответ будет обновлено 22:50
26 сентября 2025, 22:50 7073
Турция снизила закупки российской нефти
Турция снизила закупки российской нефти
26 сентября 2025, 21:48 2681
Дроны уже летают над Германией
Дроны уже летают над Германией
26 сентября 2025, 20:19 4346
Россия готовит диверсии вокруг Британских островов
Россия готовит диверсии вокруг Британских островов расследование Financial Times
26 сентября 2025, 19:17 2905
Все противники Трампа – за решетку!
Все противники Трампа – за решетку! наша корреспонденция
26 сентября 2025, 17:37 2544
В Баку осквернили памятник герою Второй мировой войны. Чиновники отнекиваются: Нам некогда
В Баку осквернили памятник герою Второй мировой войны. Чиновники отнекиваются: Нам некогда фото
26 сентября 2025, 17:55 7255
Финалы Азербайджан – Россия на Играх СНГ
Финалы Азербайджан – Россия на Играх СНГ ФОТО; обновлено
26 сентября 2025, 17:43 8750

