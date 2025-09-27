Взрывы в Запорожье

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

В ночь на 27 сентября 2025 года в Запорожской области прогремели взрывы. По предварительным данным, российские войска нанесли как минимум два удара по городу, попав по объекту гражданской инфраструктуры. Частично разрушено здание магазина, есть пострадавшие.

В результате атаки без электроснабжения остались около 9 тысяч абонентов. Энергетики уже работают над восстановлением сетей.

Местные власти призывают жителей оставаться в укрытиях до официального сигнала об отбое тревоги и не публиковать фото или видео работы сил ПВО.