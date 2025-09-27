Взрывы в Запорожье

В ночь на 27 сентября 2025 года в Запорожской области прогремели взрывы. По предварительным данным, российские войска нанесли как минимум два удара по городу, попав по объекту гражданской инфраструктуры. Частично разрушено здание магазина, есть пострадавшие.
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.
В результате атаки без электроснабжения остались около 9 тысяч абонентов. Энергетики уже работают над восстановлением сетей.
Местные власти призывают жителей оставаться в укрытиях до официального сигнала об отбое тревоги и не публиковать фото или видео работы сил ПВО.