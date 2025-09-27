Борьба с наркоторговлей: Америка готовит удары по Венесуэле

Вооруженные силы США в ближайшие несколько недель могут начать наносить удары по объектам наркокартелей в Венесуэле. Об этом со ссылкой на источники сообщил телеканал NBC News.

Сейчас Пентагон изучает возможные варианты действий, пока ключевыми из них является нанесение ударов с помощью беспилотников. Среди возможных целей могут быть главари преступных организаций, а также нарколаборатории. Источники телеканала отметили, что президент США Дональд Трамп пока не одобрил такие планы. Пентагон не стал комментировать телеканалу эту информацию.

По данным Reuters, 19 августа три эсминца американских ВМС были направлены в южную часть Карибского бассейна к берегам Венесуэлы «для проведения операций по борьбе с наркокартелями». Кроме того, сообщалось о переброске США атомной подлодки, ракетного крейсера, десантных кораблей и 4,5 тыс. военнослужащих в регион. Трамп обвиняет венесуэльские власти в недостаточной борьбе с контрабандой наркотиков.

В выступлении на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 23 сентября американский лидер заявил, что США продолжат наносить удары по судам, «связанным с венесуэльскими наркокартелями» во главе с Мадуро.