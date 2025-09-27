USD 1.7000
Трамп разрывает «броманс» с Путиным
Трамп разрывает «броманс» с Путиным

Борьба с наркоторговлей: Америка готовит удары по Венесуэле

09:05

Вооруженные силы США в ближайшие несколько недель могут начать наносить удары по объектам наркокартелей в Венесуэле. Об этом со ссылкой на источники сообщил телеканал NBC News.

Сейчас Пентагон изучает возможные варианты действий, пока ключевыми из них является нанесение ударов с помощью беспилотников. Среди возможных целей могут быть главари преступных организаций, а также нарколаборатории. Источники телеканала отметили, что президент США Дональд Трамп пока не одобрил такие планы. Пентагон не стал комментировать телеканалу эту информацию.

По данным Reuters, 19 августа три эсминца американских ВМС были направлены в южную часть Карибского бассейна к берегам Венесуэлы «для проведения операций по борьбе с наркокартелями». Кроме того, сообщалось о переброске США атомной подлодки, ракетного крейсера, десантных кораблей и 4,5 тыс. военнослужащих в регион. Трамп обвиняет венесуэльские власти в недостаточной борьбе с контрабандой наркотиков.

В выступлении на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 23 сентября американский лидер заявил, что США продолжат наносить удары по судам, «связанным с венесуэльскими наркокартелями» во главе с Мадуро.

Президент Колумбии начал заниматься провокациями в Нью-Йорке и лишился визы
Президент Колумбии начал заниматься провокациями в Нью-Йорке и лишился визы
10:48
Курды опять поставляют нефть в Турцию
Курды опять поставляют нефть в Турцию
10:31
Россия разбомбила жилые дома, музей и супермаркет
Россия разбомбила жилые дома, музей и супермаркет ВИДЕО
10:23
Украинские дроны добрались и до Чувашии
Украинские дроны добрались и до Чувашии
10:14
Таинственные беспилотники и над Швецией
Таинственные беспилотники и над Швецией
10:03
В новых документах по делу Эпштейна всплыло имя Маска
В новых документах по делу Эпштейна всплыло имя Маска
09:32
Русские продвинулись на нескольких направлениях
Русские продвинулись на нескольких направлениях
01:01
День памяти в Азербайджане: Ильхам и Мехрибан Алиевы поделились публикацией
День памяти в Азербайджане: Ильхам и Мехрибан Алиевы поделились публикацией
00:40
Активы Аднана Ахмедзаде переходят к Юсифу Мамедову
Активы Аднана Ахмедзаде переходят к Юсифу Мамедову
26 сентября 2025, 18:09
Переговоры Сирии и Израиля провалились
Переговоры Сирии и Израиля провалились
26 сентября 2025, 23:21
Украина предупредила Венгрию: ответ будет
Украина предупредила Венгрию: ответ будет
26 сентября 2025, 22:50

