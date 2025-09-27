Смертный приговор «агентам «Моссада»

Главный судья иранской провинции Альборз вынес приговоры четырем обвиняемым в работе на израильскую разведку «Моссад», передают иранские СМИ.
Суд приговорил двух из них к смертной казни, двух других – к тюремному заключению (срок не указан).
