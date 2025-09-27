USD 1.7000
Трамп разрывает «броманс» с Путиным
Трамп разрывает «броманс» с Путиным

Смертный приговор «агентам «Моссада»

09:14 1073

Главный судья иранской провинции Альборз вынес приговоры четырем обвиняемым в работе на израильскую разведку «Моссад», передают иранские СМИ.

Суд приговорил двух из них к смертной казни, двух других – к тюремному заключению (срок не указан).

Президент Колумбии начал заниматься провокациями в Нью-Йорке и лишился визы
Президент Колумбии начал заниматься провокациями в Нью-Йорке и лишился визы
10:48 381
Курды опять поставляют нефть в Турцию
Курды опять поставляют нефть в Турцию
10:31 508
Россия разбомбила жилые дома, музей и супермаркет
Россия разбомбила жилые дома, музей и супермаркет ВИДЕО
10:23 824
Украинские дроны добрались и до Чувашии
Украинские дроны добрались и до Чувашии
10:14 805
Таинственные беспилотники и над Швецией
Таинственные беспилотники и над Швецией
10:03 655
В новых документах по делу Эпштейна всплыло имя Маска
В новых документах по делу Эпштейна всплыло имя Маска новость дополнена
09:32 1177
Русские продвинулись на нескольких направлениях
Русские продвинулись на нескольких направлениях
01:01 3519
День памяти в Азербайджане: Ильхам и Мехрибан Алиевы поделились публикацией
День памяти в Азербайджане: Ильхам и Мехрибан Алиевы поделились публикацией
00:40 4029
Активы Аднана Ахмедзаде переходят к Юсифу Мамедову
Активы Аднана Ахмедзаде переходят к Юсифу Мамедову главное на этот час
26 сентября 2025, 18:09 13272
Переговоры Сирии и Израиля провалились
Переговоры Сирии и Израиля провалились
26 сентября 2025, 23:21 3594
Украина предупредила Венгрию: ответ будет
Украина предупредила Венгрию: ответ будет обновлено 22:50
26 сентября 2025, 22:50 10264

