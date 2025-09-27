В новых документах по делу Эпштейна всплыло имя Маска

Предприниматели Илон Маск и Питер Тиль, а также бывший старший советник президента США (во время первого президентского срока Трампа) Стив Бэннон упомянуты в ежедневных графиках финансиста Джеффри Эпштейна. Об этом свидетельствуют копии этих документов, представленные конгрессменами-демократами из Комитета по надзору Палаты представителей, передает Axios.

О том, что Маск, Бэннон и Тиль — бывший главный исполнительный директор PayPal — поддерживали контакты с Эпштейном, ранее было известно, однако это не было отражено в обнародованных документах по делу финансиста, отмечает портал.

По словам конгрессмена от демократов и члена Комитета по надзору Эмили Касснер-Маркс, в пакете содержится 8 544 документа. Среди них — записи телефонных разговоров Эпштейна с 2002 по 2005 год, бортовые журналы его самолета с 1990 по 2019 год, ежедневные расписания с 2010 по 2019 год и финансовые книги.

Маск упомянут в записи от 6 декабря 2014 года со следующим текстом: «Напоминание: Илон Маск отправится на остров 6 декабря (это все еще происходит?)». В записи от 27 ноября 2017 года указано: «Обед в 12:00 с Питером Тилем». В записи от 16 февраля 2019 года говорится: «Завтрак в 7:00 со Стивом Бэнноном».

В обнародованном демократами в Конгрессе США новом пакете документов по делу Джеффри Эпштейна также есть упоминания принца Эндрю. Принц фигурирует в списке пассажиров самолета, на котором он 12 мая 2000 года прилетел вместе с Эпштейном и его помощницей Гислейн Максвелл из городка Тетерборо в Нью-Джерси в Уэст-Палм-Бич в штате Флорида.

Данные документы — фрагмент третьей части архива, предоставленного наследниками Джеффри Эпштейна. Согласно заявлению демократов из Комитета по надзору Палаты представителей США, этот пакет документов включают записи в журнале телефонных звонков, копии полетной документации и списков пассажиров, бухгалтерские книги и ежедневный график Эпштейна.

Представитель республиканцев из этого же комитета заявил Axios, что демократы преднамеренно выбирают отдельные документы, чтобы политизировать расследование.

Джеффри Эпштейн, признавший вину в организации проституции и осужденный за изнасилование несовершеннолетней в 2008 году, был задержан в США летом 2019-го. Его обвинили в торговле девушками, включая 14-летних, и в склонении их к проституции. В августе того же года 66-летний Эпштейн покончил с собой в тюрьме, не дождавшись суда. Судмедэкспертиза признала смерть миллиардера самоубийством.