Таинственные беспилотники и над Швецией

По данным полиции, два беспилотника с мигающими красным и зеленым огнями были замечены над восточным архипелагом Карлскруны.

Происхождение дронов пока неизвестно. Полиция Швеции ведет расследование. Шведские правоохранители видят очевидную связь с недавними событиями в Дании и Норвегии с подозрительными БПЛА.

«Это более крупная модель, похожая на те, что были над Данией и шведским регионом Сконе», — заявили в полиции.

Ранее сообщалось, что неизвестные БПЛА на несколько часов заблокировали работу аэропортов Копенгагена и Осло поздно вечером 22 сентября. Затем беспилотники появились 23 сентября над копенгагенским аэропортом «Каструп», из-за чего воздушную гавань пришлось временно закрывать.

25 сентября аналогичный инцидент произошел в аэропорту Ольборга, а впоследствии стало известно о появлении дронов и вблизи других аэропортов - в Эсбьерге, Сендерборге и на авиабазе «Скридструп», где дислоцированы истребители F-16 и F-35. Полиция подтвердила, что речь идет не о частных или коммерческих аппаратах.