Трамп разрывает «броманс» с Путиным
Трамп разрывает «броманс» с Путиным

Украинские дроны добрались и до Чувашии

Утром 27 сентября на территории Республики Чувашия зафиксировали попадание беспилотников, сообщают российские СМИ.

По словам главы региона Олега Николаева, в результате предприятию «нанесен незначительный ущерб», его работа приостановлена, пострадавших нет.

Силы обороны Украины в ночь на пятницу поразили Афипский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае РФ. 

В ночь на 20 сентября беспилотники атаковали нефтеперерабатывающие заводы в Самарской и Саратовской областях. 18 сентября украинские дроны поразили предприятие «Газпром нефтехим Салават» в Башкортостане.

