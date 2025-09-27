Украинские дроны добрались и до Чувашии

Утром 27 сентября на территории Республики Чувашия зафиксировали попадание беспилотников, сообщают российские СМИ.
По словам главы региона Олега Николаева, в результате предприятию «нанесен незначительный ущерб», его работа приостановлена, пострадавших нет.
Силы обороны Украины в ночь на пятницу поразили Афипский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае РФ.
В ночь на 20 сентября беспилотники атаковали нефтеперерабатывающие заводы в Самарской и Саратовской областях. 18 сентября украинские дроны поразили предприятие «Газпром нефтехим Салават» в Башкортостане.