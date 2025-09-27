USD 1.7000
Трамп разрывает «броманс» с Путиным
Трамп разрывает «броманс» с Путиным

Россия разбомбила жилые дома, музей и супермаркет

10:23

В ночь на субботу несколько регионов Украины подверглись массированным атакам дронов и ракет.

В Винницкой области на западе страны, помимо попаданий по объектам критической инфраструктуры, был повреждён жилой дом. В регионе временно приостанавливалось движение поездов.

В Днепропетровской области в результате атаки пострадала 39-летняя женщина. Повреждены административное здание, музей, предприятие, магазин, а также жилые и хозяйственные постройки.

В Запорожье удар пришелся по супермаркету рядом с автовокзалом. После атаки часть жителей осталась без электроснабжения. 

Также удары зафиксированы в Киевской, Полтавской, Черниговской, Житомирской и Кировоградской областях.

Президент Колумбии начал заниматься провокациями в Нью-Йорке и лишился визы
Президент Колумбии начал заниматься провокациями в Нью-Йорке и лишился визы
10:48
Курды опять поставляют нефть в Турцию
Курды опять поставляют нефть в Турцию
10:31
Россия разбомбила жилые дома, музей и супермаркет
Россия разбомбила жилые дома, музей и супермаркет
10:23
Украинские дроны добрались и до Чувашии
Украинские дроны добрались и до Чувашии
10:14
Таинственные беспилотники и над Швецией
Таинственные беспилотники и над Швецией
10:03
В новых документах по делу Эпштейна всплыло имя Маска
В новых документах по делу Эпштейна всплыло имя Маска
09:32
Русские продвинулись на нескольких направлениях
Русские продвинулись на нескольких направлениях
01:01
День памяти в Азербайджане: Ильхам и Мехрибан Алиевы поделились публикацией
День памяти в Азербайджане: Ильхам и Мехрибан Алиевы поделились публикацией
00:40
Активы Аднана Ахмедзаде переходят к Юсифу Мамедову
Активы Аднана Ахмедзаде переходят к Юсифу Мамедову
26 сентября 2025, 18:09
Переговоры Сирии и Израиля провалились
Переговоры Сирии и Израиля провалились
26 сентября 2025, 23:21
Украина предупредила Венгрию: ответ будет
Украина предупредила Венгрию: ответ будет
26 сентября 2025, 22:50

