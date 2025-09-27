Россия разбомбила жилые дома, музей и супермаркет

В ночь на субботу несколько регионов Украины подверглись массированным атакам дронов и ракет.

В Винницкой области на западе страны, помимо попаданий по объектам критической инфраструктуры, был повреждён жилой дом. В регионе временно приостанавливалось движение поездов.

В Днепропетровской области в результате атаки пострадала 39-летняя женщина. Повреждены административное здание, музей, предприятие, магазин, а также жилые и хозяйственные постройки.

В Запорожье удар пришелся по супермаркету рядом с автовокзалом. После атаки часть жителей осталась без электроснабжения.

Также удары зафиксированы в Киевской, Полтавской, Черниговской, Житомирской и Кировоградской областях.