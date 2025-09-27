USD 1.7000
Трамп разрывает «броманс» с Путиным
Трамп разрывает «броманс» с Путиным

Курды опять поставляют нефть в Турцию

Впервые с марта 2023 года нефть снова начала поступать из иракского Курдистана в Турцию. Поставки возобновились утром в субботу после временного соглашения между Багдадом, курдским региональным правительством и международными нефтяными компаниями.

Экспортные объемы составляют 180–190 тыс. баррелей в сутки, есть перспектива увеличить их до 230 тыс. баррелей. Нефть поступает в турецкий порт Джейхан и будет реализовываться через иракскую государственную компанию SOMO. С каждой проданной бочки $16 будут перечисляться на специальный счет для расчетов с нефтяными компаниями.

США активно поддерживали возобновление экспорта, рассчитывая на укрепление мировых поставок в условиях, когда OPEC+ наращивает добычу, стремясь увеличить долю на рынке.

В течение ближайших 30 дней стороны планируют обсудить механизм урегулирования задолженности перед нефтяными компаниями, которая оценивается примерно в $1 млрд.

Курды опять поставляют нефть в Турцию
Россия разбомбила жилые дома, музей и супермаркет
Украинские дроны добрались и до Чувашии
Таинственные беспилотники и над Швецией
В новых документах по делу Эпштейна всплыло имя Маска
Русские продвинулись на нескольких направлениях
День памяти в Азербайджане: Ильхам и Мехрибан Алиевы поделились публикацией
Активы Аднана Ахмедзаде переходят к Юсифу Мамедову
Переговоры Сирии и Израиля провалились
Украина предупредила Венгрию: ответ будет
