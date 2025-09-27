Курды опять поставляют нефть в Турцию

Впервые с марта 2023 года нефть снова начала поступать из иракского Курдистана в Турцию. Поставки возобновились утром в субботу после временного соглашения между Багдадом, курдским региональным правительством и международными нефтяными компаниями.

Экспортные объемы составляют 180–190 тыс. баррелей в сутки, есть перспектива увеличить их до 230 тыс. баррелей. Нефть поступает в турецкий порт Джейхан и будет реализовываться через иракскую государственную компанию SOMO. С каждой проданной бочки $16 будут перечисляться на специальный счет для расчетов с нефтяными компаниями.

США активно поддерживали возобновление экспорта, рассчитывая на укрепление мировых поставок в условиях, когда OPEC+ наращивает добычу, стремясь увеличить долю на рынке.

В течение ближайших 30 дней стороны планируют обсудить механизм урегулирования задолженности перед нефтяными компаниями, которая оценивается примерно в $1 млрд.